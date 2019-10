Esce "Ho pianto’’, nuovo singolo del modenese Nero

‘’Ho pianto’’ è il titolo del nuovo brano di Nero che segue i suoi successi precedenti: ”I nostri giorni migliori", "Anche solo un secondo“ e “Mezzanotte“. Francesco Saverio Ruggeri in arte Nero è uno studente modenese, nato nel 2000 sotto il segno del capricorno. Decide di seguire la propria passione musicale in giovane età, con lo studio della chitarra, presso l’Accademia di musica moderna a Modena. L’incontro ad un’assemblea studentesca e la partecipazione ad uno stage musicale, cambiano radicalmente l’animo del neo cantautore iniziando un progetto musicale che sta costruendo “step by step”.

A seguito di un periodo davvero difficile il giovane cantautore presenta il suo nuovo singolo ‘’Ho pianto’’, prodotto da Ivan Russo. Un brano che parla di un lungo viaggio tra sogni e culture differenti in cui tutte le persone vengono poste dalla protagonista del brano sullo stesso piano, senza essere etichettati come avviene nella società attuale. Il viaggio rappresenta la ricerca della serenità interiore della protagonista che turbata dai comportamenti della società moderna decide di lasciare tutto per una causa più grande di lei, la salvezza del mondo e della società. Ma non è finita qua tante sono le novità che con il nuovo anno il giovane cantante modenese presenterà al pubblico.

Vincitore del contest per miglior singolo inedito indetto dalla nazionale cantanti con il singolo ‘anche solo un secondo’. Finalista al concorso nazionale "Musica è". Con il singolo di esordio ‘anche solo un secondo’ ha superato le 105.000 visualizzazioni su YouTube. Si è riconfermato con il secondo singolo ‘i nostri giorni migliori’ superando le 107.000 visualizzazioni su YouTube. Ha collaborato e tuttora collabora con il discografico Ivan russo per Atollo Records. È stato selezionato da Riccardo Benini come ospite nelle finali nazionali del festival del cabaret emergenti. Ha duettato con l’artista Andrea Radice di Xfactor.