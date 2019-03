I Fuximile in radio e nei digital store con "Autobiografia"

Da Venerdì 15 Marzo in radio e nei principali store digitali "Autobiografia", il nuovo singolo della band modenese Fuximile. Il brano, scritto da Alberto Busi, racconta in prima persona il rapporto “uomo-social” e denuncia, con un velo di ironia, quanto ad oggi la dinamica del “like” abbia di fatto sovvertito anche gli equilibri delle varie forme d’arte, una sorta di monito ad accettare sì l’evolversi delle forme di comunicazione, ma senza mai perdere i capisaldi della nostra storia. Prodotto da Why Beat presso Il Chiosco Produzioni, il brano è accompagnato da un videoclip per la regia di Simone Forti (D-Video).

I Fuximile propongono un PowerPop dal gancio arguto e dalla scrittura fresca e mai banale. La band presenta un mash up tra sonorità e ritmiche alternative-rock ed electro, la miscela dà vita ad una produzione molto curata nei suoni, fresca ed energica, con un testo estremamente ricercato e originale. La band Modenese debutta alle prime edizioni del Sanremo Rock Festival raggiungendo, alla prima partecipazione, la finale Regionale. Alla manifestazione segue la produzione del primo album “Homo Faber”, dal quale viene estratto il video “Empireo”. Successivamente producono i singoli “Cuore di legno” e “Paradiso”. Aprono i concerti di Omar Pedrini e Il Nucleo. Nel 2010 pubblicano per Clip Recording “MeglioNudi”. Il disco viene presentato al MEI, seguono concerti, interviste, recensioni e passaggi radiofonici. Partecipano alla trasmissione “DEMO” su Radio Rai 1, e “Notte Rosa”. Nel 2013 il loro singolo “Short Message Service” prodotto per WHY BEAT partecipa ad Area Sanremo. Tra oltre 300 iscritti la band raggiunge la fase finale e le audizioni al Teatro del Casinò di Sanremo. Il brano e il relativo video sono stati successivamente pubblicati (29-01-2016). Nel 2017 aprono il concerto di Irene Grandi. Nel 2018, sempre in collaborazione con WHY BEAT, i FUXIMILE realizzano il nuovo singolo “Autobiografia”, che è in pubblicazione.