“I luoghi del sapere”, l'Università di Modena e Reggio racconta i suoi 844 anni di storia

L’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia aggiorna e riscrive la storia del suo percorso plurisecolare, che vide la sua origine nell’anno domini 1175, con l’attivazione dello Studio da parte del giurista Pillio da Medicina, e lo fa attraverso la pubblicazione di un volume, fortemente voluto dal Rettore Angelo O. Andrisano, realizzato attraverso il contributo di tanti docenti e ricercatori che hanno inteso far conoscere sempre meglio il loro Ateneo e supportato finanziariamente dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena..

Il volume, un’opera impegnativa di 430 pagine, con copertina cartonata e titolo scritto a lettere d’oro, è dedicato a “I luoghi del sapere”, e presenta quindi tutte le sedi nelle quali si svolge l’attività accademica di Unimore, colmando anche il vuoto storiografico riguardante gli ultimi cinquanta anni di vita dell’Ateneo.

“L’opera - scrive nella sua introduzione il Magnifico Rettore prof. Angelo O. Andrisano – non ha certo la pretesa di offrire una documentazione esaustiva del patrimonio storico e artistico dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, ma vuole semplicemente presentare a tutti coloro che vorranno interessarsi alla vita accademica una descrizione delle sedi di Modena, Reggio Emilia e Mantova, al fine di comprendere meglio l’articolazione e la portata del nostro spazio urbanistico universitario. Alla storia dell’Ateneo abbiamo voluto aggiungere una suggestiva e ricca rassegna fotografica che accompagna il racconto dei luoghi del sapere e dei singoli edifici in cui, attualmente, si trovano i dipartimenti, le Biblioteche, i Laboratori, i Centri di Ricerca e i Musei”.

Il libro si propone, dunque, come un racconto itinerante della storia degli edifici dell’Università, che inizia con il Palazzo del Rettorato di Modena e prosegue con una ideale visita guidata a tutte le sedi delle tre città nelle quali oggi Unimore è presente con la sua attività didattica e di ricerca. Ogni capitolo illustra non solo la storia di ogni palazzo, ma anche l’attuale utilizzo di questi spazi universitari come sedi di dipartimenti, biblioteche, musei e centri di ricerca.

“La cura grafica ed editoriale, affidata ad Artestampa, e il formato fotografico con immagini di grande formato – commenta la prof.ssa Elisabetta Menetti, docente di Letteratura Italiana del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali, che seguito la supervisione - mettono in risalto l'entità di un patrimonio prezioso e incredibilmente ricco come è quello dell'Università di Modena e Reggio Emilia”.

“Il volume – dichiara il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena Paolo Cavicchioli – non si limita a ripercorrere la lunga e gloriosa vicenda di un’istituzione culturale tra le più antiche della Penisola. E’ qualcosa di più: una vera e propria mappa del sapere, con le sue strade, i suoi palazzi, i suoi collegamenti tra luoghi, persone e istituzioni che trovano il loro snodo principale nell’Università di Modena e Reggio Emilia. Di questa rete è parte integrante la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena che in questi anni, non solo per dovere istituzionale ma per profonda convinzione e spirito di missione, ha mantenuto un rapporto costante e fattivo con il mondo della cultura, in particolare con l’Università, oggi più che mai fattore fondamentale di sviluppo e crescita del territorio”.

Il testo è introdotto da un racconto storico, redatto da Francesco Gherardi sotto la supervisione del dott. Matteo Al Kalak, docente di Storia presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali - che, con un carattere divulgativo ed un linguaggio semplice, mira ad offrire al lettore i passaggi essenziali della storia dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Anche grazie a un ricco apparato iconografico, è possibile cogliere gli otto secoli e mezzo che caratterizzano le sue vicende.