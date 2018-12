“I nostri giorni migliori”, nuovo singolo per il modenese Nero

E' stato pubblicato il nuovo singolo di Nero, giovane modenese che ha già al suo attivo un altro singolo di successo. Questa volta il brano è un inno alla vita che si contrappone alla velocità e alla manifesta brama di popolarità dei nostri giorni. Le immagini del video che accompagna il brano “I nostri giorni migliori” raccontano come nella nostra epoca sia difficile vivere con naturalezza, lasciando sempre più che siano i “numeri” a rappresentarci piuttosto che la nostra vera natura.

Le bombe e i sogni non sono sempre prevedibili e, così come ci si alza la mattina e ci si accorge che il mondo ha un atteggiamento inatteso nei confronti di persone o cose, inizia per Nero la consapevolezza di cosa sia davvero l’amore e la possibilità di poter cercare nella semplicità delle cose l’essenza della felicità (“ma ricreo la notte in camera ogni santo giorno”). Questo il senso della vita, il dinamismo che ci da la speranza e ci può aiutare a capire meglio il nostro tempo. A volte basterebbero poche singolari caratteristiche, dal senso di appartenenza alla terra di origine all’idea di rendere ogni giorno “quello migliore” per godere a pieno di quei piccoli - ma fondamentali – dettagli che nel quotidiano tendiamo a dimenticare.

Nero, Francesco Ruggeri appena diciottenne è prodotto da Ivan Russo e Michele Cammarota. Recentemente ha vinto il contest della Nazionale Cantanti e si è esibito allo stadio di Vercelli proprio durante una partita benefica. "Anche solo un secondo" il suo primo singolo ha superato le 105 mila visualizzazioni.