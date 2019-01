Musica. Il modenese Trankida in radio con "La metà delle cose"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ModenaToday

In radio e nei digital store da Venerdì 18 Gennaio "La metà delle cose", il nuovo singolo del cantautore modenese Trankida, brano che porta la firma dello stesso cantautore modenese e di Alex Bagnoli, produttore artistico ed arrangiatore (Alby Studio). "La canzone è un richiamo implicito a cambiare il nostro modo di vedere e vivere ogni cosa. Perché tutto quello che vediamo o ci inducono a vedere, non è quasi mai.. Com’è. ...". Il videoclip è stato girato a Modena per la regia di James Kye (Trekneblek Solution™), color correction & additional edit a cura di Fabio Lanzini (Soundlesstudio -TO). Produzione esecutiva a cura di Palart Records.

Cantautore amante del funky, soul, R&B e di tutta la buona musica. Nel tempo ha scritto diverse canzoni inedite fino ad arrivare a pubblicare il suo primo disco. Nasce a Formigine in provincia di Modena il 08 gennaio 1986. La sua voce calda e melodica lo accompagna sin da bambino, condividendo la passione per la musica dall’età di 10-11 anni insieme ad un amico chitarrista. Trasportato dalla voglia di far musica, nel 2002 comincia a studiare canto, influenzato dalla scena musicale più importante degli anni ’90 e dallo stile pop americano che diventa subito il suo riferimento. Dal 2004 con diverse compagnie amatoriali porta in scena, in alcuni teatri della sua città, diversi musical tra cui Notre dame de Paris, Romeo e Giulietta, Moulin Rouge e altri classici. In questi anni e dopo nuove esperienze, Trankida matura la consapevolezza di voler seguire lo stile americano. E’ il 2007 l’anno in cui inizia a percorrere la strada del piano bar proponendo brani di grandi artisti come Michael Jackson, George Benson, Stevie Wonder e altri ancora, in alcuni locali modenesi. Nello stesso anno diventa parte integrante di un coro gospel ed è proprio tra le tante belle voci che emergerà anche la voce solista di TranKida. Dal 2009 inizia una nuova e sana collaborazione costante con il mondo commerciale, ovvero produzione di cantati per sigle e spot radio/tv. Continua, in parallelo, a scrivere tante nuove canzoni ispirate dalle sue esperienze.

Il 2017 è un anno fortunato per Trankida che firma un contratto discografico con l’etichetta Palart Records. Nasce cosi il suo primo album dal titolo: “Com’è”, arrangiato da Alex Bagnoli presso ALBY Studio a Modena.Quest’album, vede anche la collaborazione nella scrittura dei due testi “Un frammento di me stesso” e “Mezzanotte niente coda” da parte del cantautore Marco Baroni. Finalmente arriva l’estate con tanta promozione radio e web, presentando al pubblico questo suo nuovo progetto. Trankida si esibisce sul palco del “Radio Bruno Estate” a Modena con il singolo “Niente di più” col quale, successivamente, partecipa al contest “Deejay on Stage” di Riccione, arrivando in semifinale. A Settembre sale su un altro grande palco per festeggiare i 30 anni di Radio Company assieme a grandi artisti come: Richenel, Valeria Rossi, Moony, Fabri Fibra, Michele Bravi e Shade. Seguono due date per il “Radio Stella Live” dove ripresenta i suoi singoli “Com’è” e “Niente di più” in mezzo a grandi artisti del passato come: Tony Esposito, Righeira, Viola Valentino, Rockets e tanti altri. Per l’inverno 2017 Trankida esce con “Favole”, terzo singolo estratto dal suo primo CD, contemporaneamente, nasce una nuova collaborazione insieme ad altri grandi artisti tutti uniti per beneficenza, “CantaMo” diventa il loro nome e il ricavato di ogni esibizione, viene devoluto all’AIL. Si ripresenta al nuovo anno con lo stesso album ma con un nuovo singolo estivo dal titolo: “Pace ammirevole”. Il 19 Luglio partecipa al Radio Bruno Estate a Carpi con il suo ultimo singolo. Per il 2019, Palart Records decide di produrre un nuovo album, sempre in collaborazione con Alex Bagnoli. Trankida decide di cambiare scrittura, mettendo da parte l’amore, facendo spazio a un po’ di cinismo, raccontando gli aspetti di vita dal suo punto di vista.