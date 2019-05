Inaugurato a Fiorano il Museo Storico di Iris Ceramica

“​Il futuro è di chi innova” si legge in una delle sale del ​Museo Storico di Iris Ceramica Group​, che è stato ​inaugurato ufficialmente giovedì 23 maggio a Fiorano Modenese​ con una vernice dedicata alla stampa e agli addetti ai lavori. È forse questa la frase di ​Romano Minozzi​, Presidente di Iris Ceramica Group, che meglio sintetizza la storia e l’operato di un Gruppo che si è sempre contraddistinto per la ​capacità di precorrere i tempi​ non solo nel prodotto e nei processi produttivi, ma anche nella cultura d’impresa e nella responsabilità sociale e ambientale.

Sin dal 1961, anno in cui Romano Minozzi fondò la prima azienda Iris Ceramica, è stato quello dell’innovazione l’aspetto che più ha caratterizzato la sua visione imprenditoriale; valore condiviso anche dalla figlia Federica, oggi Amministratore Delegato di un Gruppo che conta su ​1500 dipendenti​, ​500 milioni di fatturato​ e di cui fanno parte brand come ​Iris Ceramica, Fiandre Architectural Surfaces, FMG Fabbrica Marmi e Graniti, SapienStone, Ariostea, Eiffelgres, Porcelaingres e Stonepeak​.

Testimonianze di questa ​tensione alla ricerca​ e all’​impegno per il bene comune​ sono l’innovativo processo di ​riciclo degli scarti​ di lavorazione, l’opera di sensibilizzazione ambientale tramite la sponsorizzazione di manifestazioni artistiche come ​Pollution​ o MateriAttiva​, ma anche lo sviluppo della ​tecnologia ACTIVE Clean Air and Antibacterial Ceramic​ TM​ , che rende eco-attive le lastre del Gruppo e, non da ultimo, il raggiungimento delle ​Emissioni Zero​ negli stabilimenti produttivi delle grandi lastre.

Le tappe di questo percorso sono ora raccolte e raccontate all’interno del Museo Storico Iris Ceramica Group: un fil rouge cronologico che accompagna il visitatore dall’inizio degli anni Sessanta ai giorni nostri attraverso circa ​600 oggetti​ - piastrelle, lastre, pezzi speciali, cataloghi e pubblicazioni - ​che raccontano l’evoluzione tecnica del distretto della ceramica italiana e dei prodotti del Gruppo​, ma anche ​la storia di un imprenditore​ che con incessanti progetti di sviluppo si è guadagnato la fiducia dei mercati internazionali,

portando il Gruppo in posizione di leadership.

“Il Museo Storico è dedicato a tutte quelle persone che del Gruppo hanno fatto parte, aiutandoci a portarne avanti i valori e sviluppandone le produzioni in tutti questi anni” - spiega Federica Minozzi, CEO di Iris Ceramica Group​ - ​"Siamo doppiamente orgogliosi, perché in questa occasione ufficializziamo anche il fatto che il nostro Museo Storico entra nel circuito di Museimpresa, l'associazione italiana dei musei e degli archivi d'impresa, promossa da Assolombarda e Confindustria”.

Durante l’inaugurazione sono intervenuti ​Stefano Luconi​, Corporate Communication Officer di Iris Ceramica Group, in vece dell’Amministratore Delegato del Gruppo Federica Minozzi, oltre a ​Marco Montemaggi​, Consigliere Museimpresa, ​Francesco Tosi​, Sindaco del Comune di Fiorano Modenese, ​Gian Carlo Muzzarelli​, Sindaco del Comune di Modena e Gian Domenico Tomei​, Presidente della Provincia di Modena per le Istituzioni. Presenti anche l’architetto ​Federico Gigetti ​dello studio Area 17 che ha realizzato il layout del Museo Storico, nonché il preside e due classi dell’Istituto d’Arte Venturi di Modena. Il programma della giornata ha previsto una visita speciale al Museo Storico, preceduta dalla proiezione del Docufilm “​NEWMUSEUM(S). Stories of company archives and museums” promosso da Museimpresa con la regia di Francesca Molteni, fondatrice di MUSE Project Factory.