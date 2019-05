Ex Poste, 2000mq di creatività nella nuova Abate Road 66

Si è tenuta ieri l'inaugurazione del distretto culturale Abate Road 66 in via Nicolò dell'Abate 66, vicino alla stazione centrale di Modena, vincitore del bando comunale per la riqualificazione delle ex-poste. Nonostante la pioggia, dalle 16:30 le istituzioni hanno tagliato il nastro inaugurale e si sono ufficialmente aperte le porte al pubblico.

Tra gli spettacolari flashmob e un sorprendente buffet, Abate Road ha guidato il numereoso pubblico tra le sale dei 2000mq di creatività: società per e con i lavoratori dello spettacolo, associazioni per il settore tecnico, amministrativo, enti di formazione dello spettacolo, producer e manager di eventi, scuola di musical, studio di registrazione, punto ristoro con musica live e associazioni culturali che promuovono e valorizzano il patrimonio artistico, sociale e culturale del territorio

Sul palco: Presidente e vicepresidente della struttura, Rossella Bonezzi, Tania Borelli, il direttore Emanuele Attanasio e il direttore artistico Heron Borelli con la coreografa Alessandra Piga. Presente al taglio del nastro anche Assessora delle politiche giovanili Irene Guadagnini. Abate Road 66, dopo la ristrutturazione e il bando pubblicato per la riqualificazione, è divenuta sede delle attività di numerose realtà. Eccole:

Artisticoop

Società Cooperativa per i lavoratori dello spettacolo. Siamo una cooperativa innovativa e dinamica; tuteliamo i nostri soci dal punto di vista fiscale e contributivo, dalle agibilità alle fatture, dai contratti ai cedolini paga.

AF&Co

Start up di giovani tra 19 e 24 anni di Modena. Curiamo la parte progettuale, creativa e organizzativa di progetti di spettacolo, comunicazione e abbigliamento.

Ital Show

Legge 4/2013 riconosciuta dal Ministero dello Sviluppo Economico. E' rivolta agli artisti ed operatori tecnici professionisti intermittenti di musica e spettacolo. Ad oggi gli associati sono 1300 circa e provengono da tutta Italia distribuiti in settore artistico, tecnico e amministrativo dello spettacolo.

MuMo

MuMo Musical Modena ha intenti artistici, educativi e sociali tesi a sviluppare sensibilità, conoscenza e professionalità per il teatro musicale (Musical), con particolare riguardo al canto, alla danza, alla musica, alla recitazione e alle arti dello spettacolo in genere, anche con l'obiettivo di produrre e promuovere nuove opere e nuovi spettacoli, sia dal vivo che video-registrati, utilizzando metodi didattici e operativi di provata efficacia ed attualità.

Insoliti Eventi

Cooperativa capofila del progetto Abate Road 66 che promuove eventi ponendosi al servizio del cliente offrendo ogni volta, e in maniera diversa, tutti gli strumenti necessari per la creazione di eventi di piccola, media e grande portata, attraverso soluzioni uniche e suggestive.

Manifatture Morselli Recording

Lo studio di registrazione Manifatture morselli recording permette agli artisti di entrare realmente a contatto con tutto ciò che offre il mondo della musica. Il contesto professionale e al contesto famigliare permette al personale qualificato di offrire non solo servizi di un classico recording, ma anche di label management, produzioni discografiche, u. s., vocal coaching, musician assistant e composer.

Modena Centrale

Modena Centrale è un viaggio attraverso i sapori della tradizione, in quelle parti di terre italiane che ancora sono presidiate, difese, nutrite e protette da antiche famiglie di artigiani, allevatori, agricoltori e viticoltori. Inoltre all'interno del locale vengono organizzate sempre nuove serate dedicate alla musica dal vivo di qualunque genere, offrendo la possibilità ai musicisti di utilizzare anche gli strumenti del Modena Centrale.

Prima del Palco

Ente di formazione dello spettacolo, nata da un gruppo di operatori del settore, hanno dato vita alla cooperativa con lo scopo di offrire e organizzare corsi di formazione per le figure professionali riconosciute, offrire docenti e formatori esperti nello spettacolo dal vivo.

RMM Eventi

La RMM Eventi società di produzione e promozione dello spettacolo in tutte le sue forme artistiche (Eventi - Musica - Moda & Immagine - Testimonial - Cabaret) opera da anni nel settore dello spettacolo e dei grandi eventi su tutto il territorio nazionale. Nella distribuzione delle produzioni artistiche e nella realizzazione dei grandi eventi la RMM Eventi si avvale di uno staff altamente professionale e di grandi partners a livello nazionale. Eventi che sono frutto di uno studio molto attento ed analitico in ogni suo aspetto.

Modena Gospel Chorus

Associazione culturale senza scopo di lucro fondata da Johnny Borelli, solista del gruppo musicale degli anni sessanta, "Johnny e i Marines". Il coro è composto da oltre 30 coristi, fra cui alcuni ragazzi/e di colore. Scopo del coro non è solo quello di formare cantanti nella difficile disciplina del "gospel" ma anche di creare coesione sociale, integrando ragazzi e ragazze provenienti da diverse culture e paesi.

Magicamente

L'Associazione Magica-Mente è nata nell'aprile 2008 grazie alla volontà e l'impegno di alcuni amici che, condividendo la stessa passione per l'arte e la cultura, hanno inteso creare i presupposti per far emergere dal sommerso realtà artistiche che molto spesso non si vedono solo perché nascoste dalla non consapevolezza che per fare arte e cultura non servono "grandi firme" o effetti speciali, bensì solo idee, passione e molto spesso sacrificio.

Genesartes

Associazione culturale e turistica senza scopo di lucro, che si occupa di valorizzare il territorio e la sua cultura, è specializzata nella attività di "incoming". Ad essa è affidato il compito di valorizzare il patrimonio eno-culturale gastronomico e di promuovere iniziative sia all'interno dei locali che sul territorio e di occuparsi dell'info-point che sarà da realizzare in collaborazione con l'Amministrazione comunale e con tutti soggetti deputati ed interessati.



