Taglio del nastro al Laboratorio Aperto, il primo edificio recuperato all’ex Amcm

In occasione del conferimento della cittadinanza onoraria a Vasco Rossi, è stato inaugurato anche il Laboratorio Aperto sul tema "cultura, spettacolo, creatività" all'interno dell'ex Aem. Si tratta di un intervento di restauro e riqualificazione avviato nel settembre 2016 e del valore complessivo di 400 mila euro, con lo scopo di allestire l'area per il co-working, accessoriato di due sale riunioni, quattro ambienti Labspace cons uperfici variabili e una sala conferenze da 50 posti. Un progetto cofinanziato con contributo europeo di un milione e 800 mila euro nell’ambito dell’Asse 6 (Città sostenibili, intelligenti e attrattive) del Por Fesr Emilia-Romagna 2014-2020.

Il progetto

Il progetto è stato portato avanti dal settore Lavori pubblici del Comune di Modena, grazie al raggruppamento temporaneo di imprese con capogruppo Sacogen srl di Modena nel pieno rispetto della destinazione industriale dell’edificio e del comparto, tutelati in quanto valutati di interesse storico-architettonico. Si è intervenuto su di una superficie utile di 1.400 metri quadrati (2.500 quella complessiva), non interessando, se non per le predisposizioni impiantistiche, il “Teatro Drama” e i piani superiori del corpo nord a destinazione uffici, oggetto di un ulteriore stralcio. A ciò si aggiungono i lavori di ristrutturazione dei locali che ospiteranno la nuova scuola di teatro di Ert, con un'aula di teatro di 160 metri quadrati corredata di spogliatoi e servizi igenici.

Il Laboratorio Aperto

Il Laboratorio Aperto sarà uno spazio della creatività, della cultura e dello spettacolo, con una forte propensione all’innovazione e alla sperimentazione generata anche dal dialogo continuo con il sistema istituzionale e produttivo locale e con la rete dei luoghi dell’innovazione già presenti in città. Nei giorni scorsi il Consiglio comunale ha approvato le linee di indirizzo per l’affidamento della gestione 2018-2026. La struttura fa parte della rete regionale di Laboratori Aperti tematici sostenuti dall’Unione europea e dalla Regione Emilia-Romagna. Per gestione e allestimento è previsto un finanziamento di un milione e 250 mila euro (con un contributo del Pro Fesr 2014-2020 di un milione), mentre altri 250 mila euro (200 mila di fondi europei) saranno utilizzati per la promozione.

Rigenerazione del comparto ex Amcm

La rigenerazione prosegue all’interno del comparto ex Amcm con le procedure in corso per l’affidamento dei lavori del primo stralcio funzionale per il recupero dell’ex Enel, che ospiterà il nuovo Teatro delle Passioni di Ert. Nei prossimi giorni, l’Associazione temporanea d’imprese che ha partecipato al bando per la realizzazione del “Parco della Creatività” presenterà all’Amministrazione l’offerta vincolante per la completa rigenerazione dell’area. In estate inoltre partiranno i lavori per la pavimentazione di una prima porzione di piazza pedonale, nell’area perimetrale dell’ex Aem e dell’ex Enel. Nel comparto sono infine previsti anche interventi di efficientamento energetico grazie a risorse europee dell’Asse 4 (“Promozione della low carbon economy nei territori e nel sistema produttivo” del Por Fesr 2014-2020) per un valore di circa 178 mila euro.