Informatica, disegno e lettura: aperte le iscrizioni ai corsi degli “Amici del libro”

Informatica, Lettura espressiva, Inglese di base e Disegno, sta per partire il nuovo ciclo di corsi organizzati dagli “Amici del libro” con il Quartiere 2 del Comune di Modena, Crocetta, San Lazzaro, Modena Est.

Le iscrizioni sono già aperte e sono quattro i corsi ai nastri di partenza a inizio dicembre: si va dall’informatica, anche per tablet e smartphone, al disegno, dalla lettura espressiva ad alta voce alla lingua inglese di base.

Per informazioni sui corsi, che si svolgono tutti nella sede dell’associazione in via San Giovanni Bosco 153 a Modena, si può telefonare al numero 059 217530 o scrivere e-mail a jrcamo@tin.it. Le giornate e gli orari di tutti i corsi sono anche eventualmente sostituibili con altri giorni e orari.

Il corso di lettura espressiva a voce alta si svolge in sei mercoledì in due cicli (primo ciclo: 4, 11, 18 dicembre 2019 e 8, 15, 22 gennaio 2020; secondo ciclo: 29 gennaio 2020 e 5, 12, 19, 26 febbraio 2020) in due diversi orari alternativi: dalle 15.30 alle 18.30 o dalle 20.30 alle 22. Obiettivo del corso è migliorare l’eloquio e l’esposizione di persone che devono parlare in pubblico, come ad esempio docenti, oratori, attori. Argomenti delle lezioni sono Postura, respirazione, rilassamento; Articolazione della frase, cadenza, dizione; L’importanza della punteggiatura; Il sottotesto; Elementi di recitazione ed esercizi di interpretazione.

Il corso di informatica per pc portatile, tablet, smartphone, caratterizzato dalla flessibilità per le esigenze degli iscritti, mira a fornire le istruzioni necessarie per un corretto uso dei nuovi supporti digitali e risolvere dubbi sul tema. Le lezioni sono di venerdì dalle 16 alle 18. Primo turno: 6, 13, 20, 27 dicembre 2019; secondo turno: 10, 17, 24, 31 gennaio 2020.

Il corso di lingua inglese base mira a fornire elementi grammaticali e sintattici sufficienti per una buona comprensione. Si svolge, con la possibilità anche di concordare altri orari, di giovedì dalle 18 alle 19, primo ciclo il 5, 12, 19, dicembre 2019 e inizio gennaio 2020; il secondo: il 9, 16, 23, 30 gennaio e 6 febbraio 2020.

Il corso di disegno si rivolge a principianti e dilettanti esperti di qualsiasi età, ad esclusione dei bambini fino a 6 anni. Verifica il grado di capacità o il talento, poi dà istruzioni sui metodi classici del disegno. Si svolge di lunedì dalle 15,30 alle 18,30 o dalle 20,15 alle 22,15. Due i cicli tra cui si può sceglier: il primo si svolge il 2, 9, 16, 23 dicembre e il 13 e 20 gennaio 2020; il secondo il 27 gennaio e il 3, 10, 17, 24 febbraio 2020 (sesta lezione in un giorno diverso da concordare con l’allievo).