Appuntamenti a Nonantola, un autunno all’insegna della Cultura

Iscrizioni ai corsi di Officine Musicali, le proposte “Salto nel Suono” e "FilosoFare", le iniziative della Biblioteca Comunale e tanto altro: ai nastri di partenza, con preziose conferme e molte novità, la programmazione autunnale dei Servizi culturali del Comune di Nonantola

Iscrizioni ai corsi di Officine Musicali - Dal mese di settembre sono aperte le iscrizioni ai corsi di Officine Musicali, la Scuola di Musica di tutto il territorio dell'Unione Comuni del Sorbara che propone corsi per ogni tipo di strumento e genere musicale, corsi complementari per una formazione più ampia e completa degli allievi, aule adeguatamente attrezzate sia per le lezioni di strumento sia per i corsi di musica d’insieme (per informazioni inviare una mail officine.musicali@nonaginta.it o telefonare al 059548361, dal lunedì al giovedì 15,30-18,30).

Fonoteca Comunale - Da novembre è previsto il via di "Salto nel suono", l'apprezzata rassegna serale di contaminazioni d'arte con lezioni-concerto, conversazioni, ascolti, visioni musicali curata dalla Fonoteca comunale. Inoltre, da febbraio 2019, sempre in Fonoteca, ritorna anche "Salotto Nel Suono" con laboratori dedicati alla composizione e alla comunicazione musicale. La Fonoteca comunale, che si affaccia sulla rinnovata Piazza della Liberazione, è aperta al pubblico mercoledì, giovedì, venerdì dalle 15 alle 19.

Ludoteca Comunale - Da martedì 18 settembre la Ludoteca comunale, invece, tornerà ad effettuare l’orario invernale: il mercoledì pomeriggio continuerà ad essere il momento dedicato agli adolescenti, mentre quello del venerdì riservato ai più piccoli.

Biblioteca Comunale - Sempre da martedì 18 settembre anche la biblioteca tornerà ad effettuare l’orario invernale di apertura al pubblico, che da quest’anno, sarà ampliato nelle ore mattutine. Oltre, infatti, alla consueta apertura pomeridiana (14,30- 18,30 dal martedì al sabato) e mattutina ( giovedì e sabato dalle 10 alle 12) la biblioteca sarà aperta anche il martedì mattina dalle 10 alla 12. Le aperture non stop delle sole sale studio, apprezzate dagli studenti e da chi ama la lettura in sede, riprenderanno nelle giornate del giovedì e del sabato. Molti gli appuntamenti e le novità, proposte dalla biblioteca, rivolte sia ai bambini che agli adulti.

Angolo delle Coccole - Dal 18 settembre 2018 e sino a fine giugno 2019, la sezione ragazzi della biblioteca ospiterà l'Angolo delle Coccole, attività realizzata dal servizio Centro per le Famiglie dell’Unione Comuni del Sorbara e rivolta a mamme e papà in attesa o con bambini di età compresa tra 0 e 12 mesi.

Lettura in famiglia - Lo spazio, gestito dagli operatori del Centro per le Famiglie, ospiterà anche incontri ed attività a tema ed "Eccoti qua!", a cura della bibliotecaria che si occupa della sezione ragazzi, interventi sull‘importanza della lettura in famiglia sin dalla tenerissima età, sulla conoscenza dei libri adatti ai più piccoli, sulla biblioteca, luogo ed opportunità di emozione e crescita sin dai primi mesi.

Leggetevi forte! - Dai primi di ottobre, invece, la sezione ragazzi ospiterà "Leggetevi forte!", un ricco calendario di iniziative promosse dal Sistema Bibliotecario di Castelfranco e Nonantola che spazieranno dal laboratorio musicale per piccolissimi, a letture e incontri con autrici di libri per la primissima infanzia.

FilosoFare - Sabato 27 ottobre, come oramai tradizione, la biblioteca di Nonantola ospiterà "FilosoFare", il progetto della Fondazione San Carlo di Modena che da diversi anni propone nelle biblioteche della provincia, con strumenti di didattica laboratoriale diversi, un approccio critico, ma sempre ludico, alle grandi domandi e alla realtà che ci circonda.

Dsa, apprendimento e strumenti informatici compensativi - Prosegue, poi, la collaborazione tra Biblioteca Comunale di Nonantola e Associazione Italiana Dislessia – sezione di Modena - per sostenere e promuovere la conoscenza degli strumenti compensativi e di supporto a bambini, ragazzi, adulti dislessici (Dsa). Ancora martedì 18 settembre inizierà, in orario pre-serale, il primo di tre incontri su Dsa, apprendimento e strumenti informatici compensativi, percorso formativo e informativo tenuto dalla d.ssa Carolina Tironi, formatrice AID, rivolto, soprattutto, a chi, volontari / educatori/ genitori si occupa di sostenere l’apprendimento in orario extrascolastico di bambini e ragazzi dislessici. L’iniziativa si inserisce nel percorso Nessuno escluso, per condividere servizi culturali inclusivi. Dislessia, educazione, apprendimento, l’importanza dell’autostima nel processo di crescita e maturazione personale, ma anche come riconoscere il falso in internet e il rapporto tra ricerca scientifica e possibili errori e frodi: questi saranno i primi dei molti temi che verranno affrontati nel corso di un nuovo percorso serale, che si dipanerà dai mesi autunnali sino a quelli primaverili.

Aperitivo con un libro - Il giardino interno ai locali della biblioteca, sarà ancora lo spazio di un Aperitivo con un libro. Sabato 29 settembre, alle 11,30 Storie di canapa, anticiperà l'evento "Sughi Saba e Savor", la tradizionale manifestazione autunnale che si svolgerà il giorno successivo in centro storico. Ospite dell’aperitivo in biblioteca sarà il nonantolano Gian Luigi Casalgrandi con il suo Il libro della canapa. Ieri oggi e domani, edito da Il Fiorino.

Nuovi Linguaggi - Ed a fianco degli incontri serali o diurni la biblioteca ospiterà più di un percorso di formazione e informazione per imparare nuovi linguaggi o ad usare nuovi strumenti o semplicemente per conoscere meglio come impariamo ed apprendiamo. Insomma: attività, incontri, laboratori per servizi culturali pubblici che coniugano cultura, tempo libero, educazione permanente, connessione sociale.