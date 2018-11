Tante iniziative per Natale a Castelfranco Emilia

"Ci siamo. Castelfranco Emilia si accende di luci e di colori. Passeggiando per le vie del centro, non potrete che rimanere affascinati dall'atmosfera magica del Natale. Per l’occasione, l'Amministrazione Comunale, in collaborazione con le associazioni del territorio, promuove un ricco programma che colora le vie e le piazze dei centri storici in occasione delle festività natalizie, proponendo eventi che coinvolgeranno grandi e piccini nel corso di tutto il mese di dicembre e fino all' Epifania. Tanti appuntamenti da non perdere, ma soprattutto tante emozioni da vivere insieme a noi”, affermano il sindaco Stefano Reggianini e l’assessore con delega alla Promozione Territoriale Giovanni Gargano.

Grazie alle preziose collaborazioni con le associazioni Centro Vivo, Proloco, La SanNicola, Mercato Contadino, GAS C'E' (gruppo di acquisto solidale), si è ampliato il programma degli eventi con un'offerta che abbraccia un arco temporale che va dal 1 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019. Dai mercatini e dagli spettacoli nelle piazze dei centri storici al ritorno di Musica in Festa 2018, la rassegna concertistica nelle Chiese di tutto il territorio comunale organizzata dall'Ufficio Cultura (primo appuntamento venerdì prossimo 30 novembre nella Chiesa di Santa Maria Assunta con l’Ensemble delle Ocarine di Budrio). In Piazza della Vittoria è stata allestita la pista di ghiaccio all’interno della quale si può pattinare tutti i giorni dalle 15 alle 20 (anche alla mattina dalle 10 nei giorni festivi), mentre per i più piccoli è in funzione la giostrina in Piazza Aldo Moro.

Sabato prossimo 1 dicembre dalle 16 grande appuntamento in collaborazione con l’Azienda USL di Modena, con la Casa della Salute che presenta tutte le sue attività sotto i portici di Castelfranco Emilia attraverso una camminata salutista con premio per i partecipanti e brindisi finale. Queste le 7 tappe per offrire consulenze specialistiche ai cittadini: 1.Casa della Salute, 2.Facciamo movimento, 3.Alleniamo la memoria, 4.Mangiamo sano, 5.Combattiamo fumo, alcool e gioco d’azzardo, 6.Contrastiamo malattie sessualmente trasmissibili, 7. Brindisi del Tortellino (alle 19 di fronte a Palazzo Piella – Museo Civico) a cura dell’associazione La SanNicola e accensione delle luminarie alla presenza delle autorità cittadine.

A Piumazzo sarà poi possibile visitare dal 23 dicembre 2018 al 13 gennaio 2019 (inaugurazione il 16 dicembre) il magnifico ed unico Presepe Meccanico (nella foto), una vera e propria eccellenza di questo territorio grazie all'artista Fausto Negrini, che richiama curiosi da tutto il Nord Italia. Invece, sul sagrato della Chiesa di San Giacomo nel capoluogo si può ammirare il Presepe Artistico a cura dell’Associazione La SanNicola, in ricordo del prof. Degli Angeli.

Giovedì 27 dicembre al Palazzetto dello Sport di via Magenta si terrà il 3° Galà dello Sport della Città di Castelfranco Emilia in collaborazione con il Forum dello Sport, riservato a tutte le società sportive del territorio. Martedì 1 gennaio 2019 alle 17 presso le Scuole “Marconi” avverrà la tradizionale consegna del messaggio del Papa al Sindaco e alle autorità della Città di Castelfranco Emilia, in occasione della 53° Giornata Mondiale della Pace. Infine, domenica 6 gennaio 2019, giorno dell’Epifania, come ogni grande attesa per l’arrivo in Corso Martiri della Befana in Vespa a cura del Vespa Club.