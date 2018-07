"Mille Luci a Las Vegas" e progetti futuri, Marcello Belloni si racconta

È uscito il 1 Luglio , Mille Luci a Las Vegas, il nuovo lavoro del cantautore emiliano Marcello Belloni, che in pochi giorni ha superato le migliaia di visualizzazioni. Un brano autobiografico e ricco di emozioni. Il Cantautore, uscito nel 2016 con il suo primo Ep 'Vada come Vada', ha collezionato diversi singoli dal 2017 ad oggi, dalle sonorità più moderne e in linea con il sound attuale. Abile paroliere e cantautore oggi con il nuovo singolo 'Mille Luci a Las Vegas. Occhiali da sole, chitarra rigorosamente fra le mani, si racconta.

Come è nato questo brano? Cosa ti ha dato l'ispirazione?

'Con Mille Luci a Las Vegas ho voluto raccontare un pezzo di me, l' anno e mezzo vissuto negli Stati Uniti per lavoro- racconta - un ragazzo di un piccolo paese della provincia di Modena, catapultato nella Capitale della trasgressione'

Cosa è cambiato dall'uscita nel 2016 di 'Vada come Vada'?

'Non è cambiato nulla ho solamente voglia di raccontarmi e di continuare a scrivere cercando di farmi conoscere. Ho trovato la mia collocazione nella musica. Io scrivo canzoni. Le scrivo e le canto a modo mio, è una cosa a parte.'

L'inedito è uscito accompagnato da videoclip, cosa ti ha spinto a curare la regia?

Curare la regia mi da grande soddisfazione, mi da la possibilità di completare l' opera. Un mezzo che amplifica ancora di più le emozioni che vorrei esprimere ed il messaggio che vorrei che arrivasse.

Più soddisfazioni o più delusioni inseguendo la musica?

Le delusioni creano la base per ottenere le soddisfazioni, la passione vince sempre. Le cose belle capitano inaspettatamente ma mai per caso.

I tuoi progetti futuri?

Attualmente ho diversi progetti in corso, sto scrivendo delle nuove cose. Sto collaborando con altri artisti, dalla fine dell'estate avrò diverse novità.