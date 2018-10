Cinque persone intossicate da funghi. I centri sul territorio a cui rivolgersi

Due episodi di sospetta intossicazione da consumo di funghi spontanei, con cinque persone ricoverate nei giorni scorsi nei Pronto soccorso di Pavullo e Sassuolo, riportano in alto l’attenzione sulla necessità di far controllare il raccolto. A disposizione per questo ci sono gli ispettori micologi dell’Azienda USL di Modena. Dal primo settembre sono infatti tutti attivi i punti dell’Ispettorato Micologico presenti in provincia, dove i professionisti verificano la commestibilità dei funghi, scongiurando intossicazioni e avvelenamenti. Le condizioni meteorologiche degli ultimi giorni, che hanno visto l’alternarsi di pioggia e sole, hanno favorito la crescita dei funghi e, di conseguenza, le passeggiate a “caccia” delle prelibatezze del sottobosco, come ovuli, finferli e porcini. Nei due recenti casi, sul banco degli imputati ci sono due specie tossiche, Omphalotus Olearius e Entoloma Sinuatum, che insieme all’Amanita Phalloides, sono molto diffuse nelle aree montane e collinari modenesi, in particolare nei castagneti e querceti.

I centri a cui rivolgersi

Da Mirandola a Montefiorino, passando per Carpi, Modena, Sassuolo, Vignola e Pavullo, gli specialisti del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione sono a disposizione dei cittadini per il controllo gratuito del raccolto: i funghi, infatti, possono nascondere insidie da non sottovalutare, da quelle più frequenti, come i disturbi gastrointestinali, a quelle più rare, come gli stati di allucinazione in caso di ingestione di funghi tossici. Quelli velenosi, invece, possono portare addirittura alla morte. Per questo è importante essere sicuri che il raccolto sia commestibile, mettendosi al riparo dai rischi. L’anno scorso, in provincia di Modena, si sono registrati 14 episodi di intossicazione da funghi, con 20 persone coinvolte. Fare controllare i funghi prima di cucinarli è dunque fondamentale per gli inesperti, ma è buona norma anche per i conoscitori, che troveranno negli Ispettori micologici interlocutori esperti e qualificati.

Il controllo consiste nella valutazione delle caratteristiche morfologiche e cromatiche dei funghi, come ad esempio le dimensioni del cappello, la forma del gambo e il colore delle spore.

Sedi e orari dei Punti attivi sul territorio provinciale:

Modena

Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione

Strada Martiniana 21 - Località Baggiovara - tel. 059-3963131

lunedì, mercoledì e venerdì 8.30-10.00 tutto l'anno



Carpi

Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione

Via G. Molinari 2 - tel. 059-659990

lunedì 12.00-13.00 da settembre a fine novembre



Mirandola

Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione

Via L. Smerieri 3 - tel. 0535-602425

lunedì 9.00-10.00 da settembre a fine novembre



Montefiorino

Poliambulatorio

Via Casa Volpe 2 - tel. 0536 309505

martedì 8.30-9.30 dal 15 giugno a fine ottobre



Pavullo

Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione

Viale Martiri 63, 2° piano, ingresso CUP - tel. 0536-29493

lunedì e venerdì 9.00-10.00 dal 15 giugno a fine ottobre



Sassuolo

Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione

Via Cairoli 19 - tel. 0536-863665

martedì dalle 15.00 alle 16.00 da settembre a fine novembre



Vignola

Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione

Via Libertà 799 - tel. 059-777054

lunedì 11.00-12.00 da settembre a fine novembre