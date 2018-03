Tante iniziative del sindacato Spi/Cgil per la Festa della Donna

Oltre a quelle in calendario per la giornata odierna, proseguono anche nei prossimi giorni le iniziative per celebrare la giornata della donna, promosse dal sindacato pensionati Spi/Cgil insieme a diverse associazioni. Domani venerdì 9 marzo a Mirandola presso l’Aula Magna Rita Levi Montalcini dalle ore 17 alle 19 incontro su “Dis/Parità. Donne e lavoro dalla Costituzione ad oggi” con Tamara Calzolari segreteria Cgil Modena, Caterina Liotti Centro documentazione donna Modena, Paola Luppi Spi/Cgil Area Nord e testimonianze di lavoratrici. Coordina Liviana Branchini dello Spi/Cgil Area Nord. L’iniziativa è collegata all’esposizione della mostra “Passi di Libertà. Il cammino dei nostri primi 70 anni” inaugurata il 3 marzo e visitabile sino al 15 marzo. Per informazioni sugli orari di apertura della mostra: 0535. 22104 – 0535.55201.

Sabato 10 marzo al teatro La Venere di Savignano s/Panaro, alle ore 20.30 il concerto di Alberto Bertoli e momenti di dolcezza con “Le torte a teatro”. Si potrà vedere la mostra fotografica sull’iniziativa “One billion rising” a cura dei Musei di Savignano. Prima dello spettacolo, ci sarà un dibattito per fare il punto sul livello di emancipazione raggiunto dalle donne con interventi di Rosamaria Carmignano assessore alle Pari Opportunità del Comune di Savignano s/Panaro, Aldina Varroni del Gruppo 8 Marzo e la storica Paola Gemelli.

Domenica 11 marzo alle ore 15.30 presso la sala conferenze del Municipio di Concordia s/Secchia “Donne in cammino. Tre generazioni di donne a confronto” testimonianze femminili con la collaborazione di Clara Vaccari del Gruppo narrazione orale di Modena. A seguire canzoni interpretate da Isabella Barbi ed Enrico Marazzi. Sempre domenica 11 marzo a Spilamberto presso lo spazio eventi Famigli (viale Rimembranze 19) spettacolo di teatro comico “Festeggiamo le donne” a cura del Trio Ace, al termine omaggio floreale a tutte le donne. A San Pietro in Elda (San Prospero) alle ore 12 presso il circolo Anspi (via Brandoli 37/a) pranzo sociale (per prenotazioni rivolgersi alle sedi Cgil del distretto Area Nord).

Si prosegue martedì 13 marzo presso il cinema Teatro Italia a Soliera proiezione alle ore 20.30 del docu-film “Paura non abbiamo” di Andrea Bacci sulle lotte femminili degli Anni Cinquanta, l’ingresso è gratuito.

A Spilamberto sabato 17 marzo alle ore 21 presso lo Spazio eventi Famigli (viale Rimembranze 19) “La femminilità nella danza africana” canti danze e ritmi legati tradizionalmente alla figura femminile nella cultura di diversi paesi dell’Africa occidentale. Ospite internazionale della serata Manu Sissoko. Evento a cura di L’Artificio Spazi Creativi.

Venerdì 23 marzo a Formigine alle ore 21 presso la sala teatro della Polisportiva Formiginese (viale dello Sport, 1) spettacolo dialettale “Un colp ed fulmin” con la compagnia La Querza ed Ganazè, ingresso libero.