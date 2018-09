Riparte il corso di Cooperazione Internazionale del Comune di Modena, selezioni apertei

Sono aperte le selezioni per partecipare al corso per volontari della cooperazione internazionale che comincerà il prossimo 23 novembre con 25 posti a disposizione. È già possibile presentare domanda per partecipare.

Giunto alla 13ª edizione, il corso è promosso dal Comune di Modena e organizzato dall’Ufficio Politiche europee e Relazioni internazionali, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, l’Università di Modena e Reggio Emilia, la Provincia di Modena, il Centro servizi per il Volontariato, Cipsi e Overseas.

Il corso offre formazione teorica e competenze operative con l’obiettivo di stimolare e valorizzare la presenza dei giovani nella cooperazione internazionale e, al tempo stesso, sostenere e favorire la crescita del tessuto associativo modenese che opera attraverso progetti di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà.

Il programma si articola in 11 week end didattici durante i quali si alterneranno lezioni frontali con docenti universitari ed esperti, testimonianze di volontari, attività laboratoriali, analisi di esperienze e buone pratiche e momenti di confronto. Sono previsti inoltre conferenze, seminari e info day.

Anche per questa edizione i partecipanti avranno la possibilità di svolgere esperienze di volontariato, all’estero o sul territorio nazionale, con partenze tra giugno e dicembre 2019. Al termine dell’esperienza di volontariato è previsto un percorso di rientro composto da incontri individuali e di gruppo e dall’ultimo modulo didattico.

La sede del corso è presso la Ong Overseas, a Spilamberto (Mo) dove, su richiesta, è anche possibile pernottare.

Le candidature vanno inviate entro le ore 12 di venerdì 12 ottobre utilizzando i moduli scaricabili dal sito internet www.comune.modena.it/europa. Per ulteriori informazioni: ufficio Politiche europee e Relazioni internazionali tel. 059.2033779; mail relazioni.internazionali@comune.modena.it