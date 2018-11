Itinerari Modenesi | La via del Lambrusco Grasparossa

Non c'è luogo nel territorio modenese che in Autunno sappia esprimere tanti colori e tanta bellezza, si tratta della via del Lambrusco Grasparossa, un itinerario tra i panorami, i sapori e le storie più incredibili legate a questo vino. Partendo da Modena raggiungete la località Settecani e proseguite lungo via Modena fino a Ca' di Sola, superato lo stabilimento di Cremonini volte a destra in via Bergognina, lungo la quale potrete trovare i più bei vitigni della zona di Castelvetro.

Incrociando via Croce potete voltare a sinistra e visitare Castelvetro, uno dei borghi più belli d'Italia in cui sono presenti cantine del Lambrusco e anche l'Enoteca Regionale dell'Emilia-Romagna. Conclusa la visita tornate su via Ghiarone, voltate a sinistra e proseguite lungo via Tiberia che vi porterà a Levizzano. Lungo il percorso i vostri occhi potranno ammirare il paesaggio collinare, i vigneti, i colori delle foglie, prima di raggiungere il Castello di Levizzano e poi una visita alla locale chiesa. Quindi proseguite lungo la strada e raggiungete Madonna di Puianello.

Questo luogo è famoso per il santuario dedicato alla Madonna di Puianello. E' un luogo di pace circondato da un ampio giardino e nei pressi del parcheggio si trova un piccolo sentiero che conduce fino ad una grande croce sotto la quale è possibile vedere dall'alto tutta la zona del Lambrusco Grasparossa.