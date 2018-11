Itinerari Modenesi | Dove trovare le più belle ville di campagna modenesi

Villa Sorra

Situata presso Castelfranco Emilia è considerata una delle ville con il giardino all'inglese più bello d'Europa. Ci si accede da un lungo viale alberato che conduce fino all'edificio progettato da Giuseppe Antonio Torri. Si tratta di una villa padronale che ha lasciato il segno non solo perché già da fuori è imponente, ma ancor più perché gli interni sono decorati minuziosamente, e non a caso qui vennero girate nel 1975 alcune scene del film "Salò e le 120 giornate di Sodoma".

Villa Gandini

E' una famosa villa di Formigine legata all'omonima famiglia nobiliare che dal 1791 prese il possesso dell'abitazione sostituendo così il nome con quello precedente degli Aggazzotti. Rispetto al passato la struttura presenta forme più ottocentesche, proprio perché voleva essere più moderna, per l'epoca, e per fare ciò venne chiamato persino Francesco Vandelli, che era l'architetto di fiducia di casa d'Este.

Villa Emma

Una tradizionale villa Ottocentesca creata sul disegno dell'architetto Vincenzo Maestri, nacque secondo stili classicisti per l'epoca, poi con la fine del secolo ecco i proprietari decisero di rimodernizzarla grazie all'influenza del liberty che si faceva sempre più strada nel territorio modenese. Tuttavia, oggi la villa è famosa per quanto accadde tra il 1942 e 1943, quando la villa diventò un luogo di rifugio per cento ragazzi ebrei, che trovarono poi la libertà in Svizzera.

Villa Pace

E' un perfetto esempio di villa padronale con influenze dello stile coloniale. Caratterizzata per la scalinata e il portico all'entrata e per la struttura non dissimile da quelle di metà Otocento, è costituita anche da una torre laterale, come era tradizione all'epoca. Una villa che si è conservata nel tempo anche grazie ai restauri, che le hanno permesso di aggiungere pian piano elementi stilistici che si rifanno all'eclettismo.