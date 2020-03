L'Isola del Tesoro, arriva il teatro virtuale di Fondazione Iris Ceramica Group e ERT

Promosso da Fondazione Iris Ceramica Group insieme a ERT Emilia Romagna Teatro Fondazione, L’Isola del Tesoro è un teatro virtuale per regalare stupore e avventura a grandi e piccini. Un viaggio a puntate in una terra lontana, narrato dalle voci e dai gesti degli attori della Compagnia permanente di ERT, alla scoperta di uno dei più avvincenti classici per ragazzi, l’Isola del Tesoro di Robert Louis Stevenson.

Così come il romanzo, nato dalla fervida immaginazione dell’autore con il contributo dei suoi familiari, fu pubblicato la prima volta a puntate nella rivista per ragazzi Young Folks negli anni 1881-1882, allo stesso modo ogni giorno, a partire da sabato 28 marzo 2020 alle ore 14.30, verranno giornalmente rese disponibili le 14 puntate di 30 minuti sul sito fondazione.irisceramicagroup.it/ e sul canale YouTube di Iris Ceramica Group.

Fondazione Iris Ceramica Group è proiezione virtuosa delle aziende che rappresenta e della comunità di persone che la animano. “Mai come ora – afferma Federica Minozzi CEO Iris Ceramica Group - abbiamo l’opportunità preziosa di sentirci vicini ai nostri cari e, con loro, alla nostra grande famiglia, di incoraggiarne la coesione e di moltiplicare le occasioni di un legame ancor più forte e sentito. Nelle situazioni più insolite c’è la chiave per crescere guardando la nostra vita da un punto di vista differente. È l’occasione per condividere lampi di cultura con la nostra comunità e andare avanti insieme con occhi nuovi”.

“Abbiamo abbracciato con convinzione – afferma Claudio Longhi, direttore di ERT – la proposta di un’importante realtà del nostro territorio come IRIS Ceramica Group di produrre con la nostra Compagnia permanente la lettura di un testo a cui tantissimi di noi sono affezionati: “L’Isola del Tesoro” di Stevenson, rendendolo disponibile non solo alle famiglie dei collaboratori di IRIS Ceramica Group, che trascorrono a casa queste settimane, ma anche a tutti gli appassionati.

Il testo sarà recitato dagli attori della Compagnia permanente di ERT: Daniele Cavone Felicioni, Michele Dell’Utri, Simone Francia, Michele Lisi, Diana Manea, Paolo Minnielli, Maria Vittoria Scarlattei, Jacopo Trebbi.

L'Isola del Tesoro rappresenta il primo momento di una collaborazione più ampia che si svilupperà nel corso dei prossimi mesi tra ERT e la Fondazione IRIS Ceramica Group, tra i primi ad aderire al nuovo progetto LovERT pensato per il settore dell’imprenditoria al fine di creare occasioni di scambio e contaminazione tra il mondo del teatro e quello dell’impresa.