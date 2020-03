A Pavullo #laculturanonsiferma: mostre virtuali, laboratori e consigli di lettura

L'Assessorato alla Cultura del Comune di Pavullo, in un questo momento di grande difficoltà, propone iniziative on line per bambini e adulti. Si propongono, sui social network "artepavullo" YouTube, Facebook, Instagram; letture ad alta voce per il pubblico dei più piccoli, visite virtuali alla mostra "La progionia dell'Io" presso la Galleria d'Arte Contemporanea di Palazzo Ducale, alla Fabbrica delle Arti e all'Emporio degli scarti.

La Fabbrica delle Arti propone, tutti i martedì e giovedì dal 17 marzo al 2 aprile 2020, "Scarto Matto", 6 puntate dedicate a laboratori creativi per bambini e ragazzi con materiali di scarto. I lavori realizzati dai bambini verranno mostrati attraverso una galleria virtuale. Le puntate di "Scarto Matto" si terranno nei seguenti giorni: Martedì 17 marzo, Lab "L'Albero di Bruno" Giovedì 19 marzo, Lab "Impronte allo zoo" Martedì 24 marzo, Lab "A tavola con Hervè Tullet" Giovedì 26 marzo, Lab "Che faccia fai?" Martedì 31 marzo, Lab "Acqua, aria, terra" Giovedì 2 aprile, Lab "Musica Maestro" .

La Biblioteca Comunale "G. Santini" di Pavullo propone ai lettori consigli utili di lettura, libri disponibili su EmiLib, la piattaforma per il prestito digitale della Emilia-Romagna.

Anche Pavullo aderisce così all'iniziativa #laculturanonsiferma al fine di raggiungere le persone attraverso il web, invitandole a incontrarsi virtualmente per continuare a diffondere cultura, rispettando le norme di sicurezza, ma senza rinunciare al piacere della dell’arte e della conoscenza e soprattutto della condivisione.

Per informazioni: cultura@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it, www.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it.