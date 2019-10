"La domenica non si va a scuola”, da oggi in vendita gli abbonamenti del teatro per famiglie

Ritorna l’ormai consolidato appuntamento con La domenica non si va scuola, la rassegna dedicata alle famiglie e ai bambini promossa da Emilia Romagna Teatro Fondazione in collaborazione con Conad. I quattro appuntamenti che si snodano al Teatro Storchi fino al 9 febbraio 2020 costituiscono ormai un imprescindibile appuntamento per ERT e Conad, entrambi attivamente impegnati a offrire alle famiglie un’importante occasione di crescita e condivisione, dando voce a un teatro capace di emozionare allo stesso tempo grandi e piccini.

«La scelta di Conad di rinnovare il sostegno agli spettacoli dedicati ai bambini e alle loro famiglie fa parte di un'idea di promozione della cultura che Conad porta avanti da alcuni anni, in particolare crediamo che sia importante valorizzare una forma di espressione artistica come il teatro» commenta Alessandro Beretta, Direttore Generale di Nordiconad che prosegue: «inoltre, coerentemente con i valori in cui Conad crede quali l'inclusione e la relazione, la proposta di ERT rappresenta un impegno importante verso le famiglie e un’offerta di qualità che merita di essere valorizzata e diffusa». La collaborazione tra ERT e Conad trova espressione anche nella merenda che verrà offerta a tutto il pubblico al termine di ogni spettacolo della rassegna.

Al via martedì 15 ottobre la campagna abbonamenti: a partire da questa data è possibile sottoscrivere un abbonamento ai quattro spettacoli, mentre da martedì 29 ottobre è possibile acquistare i biglietti per le singole rappresentazioni.

Primo appuntamento della rassegna è domenica 15 dicembre alle ore 16.30 con Enrichetta dal ciuffo, della compagnia Teatro Perdavvero. Ispirato alla celebre favola di Charles Perrault, lo spettacolo mette in scena la storia dell’incontro fra Enrichetta dal Ciuffo, una bambina tanto brutta quanto intelligente, e Clemente Beldente, un bambino al contrario molto bello ma con lo sguardo perso nel vuoto. L’incontro fra i due cambierà per sempre i loro destini…

Si prosegue poi il giorno dell’Epifania lunedì 6 gennaio, sempre alle ore 16.30, con Marco Polo e il viaggio delle meraviglie tratto da Il milione di Marco Polo. Un percorso teatrale sul tema dell’esplorazione, del meraviglioso e della conoscenza messo in scena da Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus.

Secondo appuntamento di gennaio, domenica 19 alle ore 16.30 è con Albero dell’albero: Fabio Bonvicini e Gianluca Magnani mettono in scena un concerto per bambini di musiche e canzoni della tradizione popolare tosco-emiliana tratto dal libro-cd Albero dell’albero e altre storie, pubblicato da Corsiero Editore nel 2017.

Chiude la rassegna domenica 9 febbraio alle ore 16.30 Rodarissimo della compagnia Teatro dell’Orsa: fantasia, immaginazione e creatività sono i protagonisti di questo spettacolo ispirato a Favole al telefono, Tante storie per giocare e La grammatica della fantasia di Gianni Rodari. In scena i più famosi protagonisti delle fiabe di Rodari prenderanno vita accompagnati dal pianoforte.

PREZZI

Abbonamento a 4 spettacoli

intero € 26,00 riduzione CartaInsieme € 22.00

ridotto bambini fino a 12 anni € 16,00 riduzione CartaInsieme € 12.00

ridotto secondo/terzo bambino € 13,00 riduzione CartaInsieme € 9,00

Biglietti

Bambino fino a 12 anni € 5,00

Adulto € 8,00

Sconto di € 1,00 per i possessori di CartaInsieme Conad per gli spettacoli in abbonamento

PRENOTAZIONI E PREVENDITA BIGLIETTI E ABBONAMENTI

Presso la Biglietteria del Teatro Storchi – Largo Garibaldi 15 Modena:

martedì, venerdì e sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16.30 alle 19

mercoledì e giovedì dalle 10 alle 14

Biglietteria telefonica 059.2136021 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13)

Vendita nuovi abbonamenti: dal 15 ottobre

Prevendita biglietti: dal 29 ottobre

Il giorno dello spettacolo la Biglietteria apre alle ore 15.00

INFORMAZIONI

Ufficio Teatro Ragazzi e Giovani 059.2136055

teatro.ragazzi@emiliaromagnateatro.com

www.emiliaromagnateatro.com

