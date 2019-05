Partono i laboratori artistici-creativi a Villa Sorra

Dopo i numerosi week-end piovosi, partono ufficialmente i laboratori artistici-creativi a Villa Sorra, previsti nella kermesse di eventi MoviMenti, promossi dall’associazione culturale “Cosenza Autentica” in collaborazione con “Tata Elisa”, storica presenza fissa di Villa Sorra. Così come per le altre date, i laboratori dedicati per bambini dai 6 ai 12 anni, si terranno all’aperto vicino le Scuderie (punto ristoro); per il 26 maggio c’è in programma un laboratorio di collage e manipolazione. Tutti i laboratori sono accessibili gratuitamente; è gradita la prenotazione poiché i posti per ogni singolo laboratorio sono in tutto 25. Per info e prenotazioni www.villasorra.org