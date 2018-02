Laboratori e giochi in Ludoteca . A Fiorano tanti appuntamenti per grandi e piccini

La Ludoteca Comunale Barone Rossa, oltre alla normale attività di accoglienza per il gioco libero e di prestito, organizza ogni giovedì mattina, fino al 10 maggio, ‘Giochiamo in ludoteca’, uno spazio gratuito e ad accesso libero per i bambini da 0 a 3 anni, accompagnati da un adulto. Organizza inoltre cinque laboratori che si svolgono in due turni: dalle ore 16 alle 17.30 per bambine e bambini da 6 a 8 anni, dalle 17.30 alle 19 per ragazze e ragazzi da 9 a 13 anni.

Per partecipare è necessario essere iscritti alla ludoteca e deve essere effettuata la prenotazione, dal lunedì precedente allo svolgimento del laboratorio, con la possibilità di iscriversi ad un solo laboratorio per volta. Si può telefonare al n. 0536.833.414 o scrivere a ludoteca@fiorano.it.

I cinque laboratori iniziano martedì 6 febbraio con ‘W il carnevale’. I successivi laboratori riguardano martedì 13 marzo la ‘Festa del papà’, martedì 27 marzo ‘Buona Pasqua’, martedì 10 aprile – ‘Benvenuta primavera’ e martedì 8 maggio ‘Auguri mamma!’.