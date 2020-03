laculturanonsiferma, musei virtuali e tante altre novità per la terza settimana di programmazione

Il Museo Archeologico di Bologna con la mostra “Etruschi. Viaggio nelle terre dei Rasna” e l’arte in pillole del Museo Ettore Guatelli con i video “Ettore's Wunderkammer” e “Ettore's Stargate”, e ancora la scoperta del Museo della Ceramica di Fiorano nel castello di Spezzano con le immagini suggestive di un drone. Si aprono le porte virtuali dei musei nella programmazione del terzo fine settimana di #laculturanonsiferma, il festival multimediale promosso dalla Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con il mondo della cultura regionale. Tante le novità anche in ambito musicale e letterario: a seguire il programma completo.

Venerdì 27 marzo

• Ore 18:00 I LIVE MEI : diretta streaming con Enrico Farnedi

• Ore 18:20 Giovanni Gulino (Marta sui Tubi) interpreta Hurt, cover di Nine Inch Nails - MEI

• Ore 18:25 For The Good Times video clip di Lovesick duo - MEI

• Ore 18:30 Giovanni Guidi, piano solo in diretta streaming - prima tappa del Digital Tour di Guidi in collaborazione con Crossroads

• Ore 19:30 Le Tigri di Mompracem - seconda puntata: Ferocia e Generosità; L’incrociatore, legge Michele Lisi. A cura di ERT

• Ore 20:05 Moby Dick o il Teatro dei Venti, film di Raffaele Manco. Il film ripercorre le tappe della produzione dell’imponente spettacolo del Teatro dei Venti, ma è al tempo stesso un racconto sul coinvolgimento di un’intera comunità, sui sogni, le ossessioni e le difficoltà connesse alla creazione artistica

• Ore 21:30 Jazz a domicilio: diretta streaming con Andrea Dessì alla chitarra, a cura del Bologna Jazz Festival

• Ore 22:30 Speciale Motus || Your whole life is a rehearsal. Video documentario sulla produzione di The Plot Is The Revolution, spettacolo del 2011 che ha visto uno storico incontro tra Motus e il Living Theatre di Judith Malina

• Ore 23:10 Fine programmazione #laculturanonsiferma

Sabato 28 marzo

Ore 18:00 I LIVE MEI: diretta streaming con Lorenzo Kruger

Ore 18:25 Dalla città al cielo: video clip di Foschia

Ore 18:30 Le Tigri di Mompracem - terza puntata: Tigri e leopardi, legge Diana Manea. A cura di ERT

L’unità d’Italia, a detta di molti, più che Garibaldi l’ha fatta “Il Giro”, che è tuttora uno degli eventi sportivi di maggiore rilevanza e affezione popolare. Ideato dalla Gazzetta dello Sport nel 1909, interrotto durante le due grandi guerre, nel 2017 ha festeggiato la 100a edizione. L’Istituto Luce dalla sua fondazione lo ha documentato. Il film ne ripercorre la storia e le emozioni, attraverso la guida di Davide Cassani, CT della Nazionale di ciclismo e di numerosi ospiti. Evento in collaborazione con Sì Produzioni srl e Istituto Luce Cinecittà Ore 20:00 Il Museo Archeologico di Bologna e la mostra “Etruschi. Viaggio nelle terre dei Rasna”. La mostra è a cura di Laura Bentini, Anna Dore, Paola Giovetti, Federica Guidi, Marinella Marchesi, Laura Minarini (Istituzione Bologna Musei | Museo Civico Archeologico) e Elisabetta Govi, Giuseppe Sassatelli (Cattedra di Etruscologia e Archeologia Italica Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Ore 20:30 Abitare oltre il tempo. Dalla capanna villanoviana alla domus romana e Ora Casa Bondi è anche tua... Storia di un simbolo culturale di Castenaso, a cura del Comune di Castenaso

a cura Manuela Rossi dei Musei di Palazzo dei Pio, Carpi Ore 21:00 Ascanio Celestini: Il camminatore. Due vite ai tempi del contagio, video racconto. “I due personaggi di questa storia si sono relazionati per tutta la vita in maniera tale da incastrarsi perfettamente. Anche la noia fa parte del procedere quotidiano. Finché arriva il parassita del quale si parla alla televisione. Un estraneo non previsto. Non serve conoscere come va a finire. Basta intravedere il destino all’orizzonte”. Scritto e diretto da Ascanio Celestini. A cura di ERT

Domenica 29 marzo

• Ore 18:00 I LIVE MEI: diretta streaming con Daniele Maggioli

• Ore 18:20 Engines of Creation - Nos faltan 43 - Live Studio (MEI)

• Ore 18:26 Autobiografia: video clip di Fuximile (MEI)

• Ore 18:30 Le Tigri di Mompracem - quarta puntata: La Perla di Labuan; Lord James Guillonk, legge Daniele Cavone Felicioni. A cura di ERT

• Ore 19:05 Sondacase: Piccole morti, a cura del Centro Musica di Modena

• Ore 19:30 Sondacase: Fucking Cokies, a cura del Centro Musica di Modena

• Ore 20:00 Speciale Motus || MDLSX. Opera diventata cult in tutto il mondo, prodotta nel 2015 e ancora in tournée nei principali festival internazionali. Lo spettacolo, che ha un’originale forma di Dj/Vj set, vede l’attrice totem della compagnia, ovvero Silvia Calderoni, impegnata in una sorta di inno lisergico e solitario alla libertà di divenire quello che si è.

• Ore 21:00 Ascanio Celestini: Secondo Matteo, estratto da “La fila indiana”, spettacolo di Ascanio Celestini; Bologna e Pinelli, estratti da “Barzellette”, spettacolo di Ascanio Celestini. Come in un esperimento di “giornalismo al contrario”, in questi frammenti la cronaca non è un’ancora ma una continua interrogazione del senso. Due capitoli di “Barzellette”, entrambi, in modi diversi, dedicati a Bologna e alla sua storia presente. A cura di ERT

• Ore 21:30 Jazz a domicilio: diretta streaming a cura del Bologna Jazz Festival con Tati Valle, voce e chitarra

• Ore 23:00 Fine programmazione #laculturanonsiferma

Ricordiamo che gli eventi andranno on line sulle piattaforme regionali di EmiliaRomagnaCreativa (www.emiliaromagnacreativa.it) e Lepida Tv www.lepida.tv , canale YouTube LepidaTV OnAir, fruibile anche sul canale 118 del digitale terrestre e sul 5118 di Sky.