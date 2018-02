Londra. Il Lambrusco protagonista della mostra con le opere della pinacoteca di Brera

E' stato il Lambrusco il protagonista a Londra per i festeggiamenti del ventesimo anno di apertura della galleria con l'inaugurazione di Enchanted Room, ovvero la mostra con le magnifiche opere della Pinacoteca di Brera. Un'occasione davvero importante per l'arte italiana, infatti è la prima volta nella storia che le opere della Pinacoteca escono dall'Italia per approdare in un paese estero, ma non bastava far uscire dal nostro bel paese solo l'arte, ma anche il gusto e così protagonista di questa importante mostra è stato il Lambrusco Bianco di Vitinvinicola di Fangareggi.

"Contattati dalla dott.ssa Enrica De Biasi, direttrice della relazioni esterne del Museo - racconta Matteo Fangareggi - alla ricerca di un Lambrusco Bianco, è stato un grande onore per una azienda come la nostra, entrata nel mondo della produzione e vendita di vino solo 4 anni fa, poter presenziare a un evento culturale di questa importanza come unico fornitore di Vino e vederlo a fianco di capolavori di Modigliani, Guttuso, Morandi e Carrá, ricevendo complimenti del Sovrintendente James Bradburne grande esperto di vino."

Visto il successo avuto, la dottoressa De Biasi ha invitato l'azienda ad un altro importante evento culturale che si terrà ad Agosto sulla meravigliosa isola di Pantelleria.