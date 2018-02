A Largo Garibaldi, la fontana in viola contro l'epilessia

Lunedì 12 febbraio, in occasione della Giornata Mondiale per l’Epilessia, la Fontana dei due fiumi di largo Garibaldi verrà illuminata di una luce viola, per sensibilizzare la cittadinanza al tema. L'iniziativa è patrocinata dal Comune di Modena e, in collaborazione con Hera.

In Italia circa 500.000 persone soffrono di epilessia, un disturbo cerebrale serio e generalmente ricorrente che colpisce le cellule del cervello determinando l’invio di comandi incontrollati al resto del corpo. Per fortuna molte forme di questa malattia sono curabili e le persone affette possono così essere in grado di lavorare e di diventare genitori.

Lunedì 12 febbraio dalle 10 alle 17 sarà attivo un numero verde (800 595496) con medici e specialisti, neurologi, a disposizione per rispondere a dubbi e domande.