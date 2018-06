Unimore. Horacio Pagani sarà proclamato dottore "honoris causa"

Unimore laureerà Horacio Pagani, fondatore e Chief Designer di Pagani Automobili. All’imprenditore di San Cesario, di origini argentine, che ha saputo creare un marchio ed uno stile capaci di fare tendenza nel mondo delle auto supercar, l’Ateneo emiliano che ormai si è caratterizzato come polo di eccellenza di ricerca e formazione nell’ambito dell’Automotive, conferirà su proposta dal DIEF – Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” la laurea magistrale Honoris causa in Ingegneria del Veicolo.

La solenne cerimonia si terrà martedì 19 giugno nella Sala Eventi del Tecnopolo di Modena (via Vivarelli 2) alla presenza di autorità accademiche, civili e militari.

La decisione degli organi accademici dell’Ateneo (Consiglio del Dipartimento e Senato Accademico) ha ricevuto l’approvazione da parte del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Sen. Valeria Fedeli lo scorso 12 aprile 2018.

Horacio Pagani è la seconda personalità a ricevere la laurea magistrale honoris causa in Ingegneria del Veicolo da parte di Unimore.

HORACIO PAGANI - Horacio Pagani è fondatore e Chief Designer di Pagani Automobili. Dopo aver gestito la Divisione Compositi di Lamborghini, lavora dal 1980 al progetto “C8”, presentato poi al Salone di Ginevra del 1999 col nome di Zonda, vettura riconosciuta da subito come un classico senza tempo. Nel 2011 viene presentata la Pagani Huayra, manifesto della filosofia rinascimentale e leonardesca che da sempre affascina Horacio Pagani. Creata con materiali compositi di ultima generazione, nel 2012 vince i tre più prestigiosi awards del settore come Car Of The Year. La continua attività di ricerca nell’ambito dei materiali compositi porta Horacio a definire formule sempre nuove, che trovano applicazione nei modelli successivi come Pagani Huayra BC e Huayra Roadster. L’utilizzo sui recenti modelli di tecnologie composite messe a punto durante i primi sviluppi della Zonda, confermano il carattere pionieristico della sua attività.