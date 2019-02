Le trasformazioni dell’ambiente nell’età contemporanea, un ciclo di incontri alla San Carlo

Il Centro Culturale della Fondazione Collegio San Carlo di Modena (via San Carlo 5 – 059.421240) presenta la seconda parte del ciclo di conferenze dedicate al tema Ambiente. Tra natura, storia e cultura. Il programma, che comprende cinque appuntamenti, di venerdì alle ore 17.30, ha inizio il 15 febbraio e termina il 5 aprile; la partecipazione è libera e gratuita.

Dopo la svolta ecologista degli anni Ottanta del Novecento, recentemente la questione ambientale sembra essere di nuovo tornata al centro dell’attenzione dell’opinione pubblica. Mai come negli ultimi tempi, infatti, la politica internazionale si sta interrogando sui modi più efficaci per limitare i danni provocati dall’inquinamento, specie quello atmosferico. Questi processi stanno avvenendo in modo tutt’altro che pacifico e condiviso, data la difficoltà di trovare un punto di intesa tra tutti i portatori di interesse, spesso in contrasto tra loro. Ciò che da più parti si auspica, però, è una visione che consideri l’uomo come una parte integrante della natura e non come un elemento a essa estraneo. Ed è allora a partire da questa problematica che si snodano i lavori del ciclo di conferenze del Centro Culturale.

“Se nella prima parte degli incontri si è privilegiato uno sguardo di lungo periodo, che ha permesso di riservare ampio spazio alla ricostruzione di fasi e momenti del passato, considerati fondamentali per la definizione e la percezione del rapporto tra uomo e ambiente – spiega Giuliano Albarani, presidente della Fondazione San Carlo – gli appuntamenti previsti tra febbraio e aprile si rivolgeranno soprattutto all’analisi delle trasformazioni avvenute nella contemporaneità. Naturalmente una parte specifica sarà dedicata alle questioni ambientali, ma ci sarà spazio anche per gli ambienti virtuali”.

La prima conferenza del ciclo ha come titolo Comunicazione come ambiente. Spazi virtuali, isolamento e relazioni nell’età tecnologica e si tiene venerdì 15 febbraio a cura di Adriano Fabris, professore di Filosofia morale all’Università di Pisa. Le conferenze proseguono con l’intervento dal titolo Cambiamenti climatici. Analisi di cause e impatti del riscaldamento globale venerdì 1° marzo a cura di Antonello Pasini, ricercatore sul clima al CNR di Roma. Venerdì 15 marzo avrà luogo l’incontro su Azioni umane sull’ambiente. L’inquinamento atmosferico nelle aree urbane a cura di Grazia Ghermandi, professoressa di Ingegneria sanitaria-ambientale all’Università di Modena e Reggio Emilia. Grammatica del paesaggio contemporaneo. La fotografia come documento e come opera d’arte è il titolo della lezione che Angela Madesani, storica e critica d’arte all’Accademia di Belle Arti di Brera, terrà il 22 marzo; a cura di Guido Barbieri, professore di Storia ed estetica della musica al Conservatorio B. Maderna di Cesena, l’ultimo appuntamento del ciclo venerdì 5 aprile, dal titolo Abitare il suono. Gli oggetti sonori come attori sociali (questa lezione è in collaborazione con gli Amici della Musica di Modena).

Tutte le conferenze del ciclo, realizzato con il contributo di BPER Banca, saranno trasmesse in diretta web sul sito della Fondazione San Carlo (www.fondazionesancarlo.it) e successivamente le registrazioni potranno essere gratuitamente consultate sempre sul sito della Fondazione.