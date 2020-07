"I bilanci delle Imprese in crisi", il nuovo libro di Camodeca e Savoia

Renato Camodeca e Alessandro Savoia in un libro sulle problematiche tecnico contabili nei bilanci delle imprese in crisi. È questo grossomodo il tema del nuovo volume uscito nei giorni scorsi in cui gli Autori hanno percorso le tematiche principali nell’iter formativo del bilancio dell’impresa in crisi, il significato dei principi di bilancio in tali contesti, le principali problematiche di valutazione in caso di crisi nonchè la comprensione del carattere di continuità aziendale nei bilanci straordinari.

“Questo volume,che confidiamo possa offrire anche ai professionisti soluzioni in grado di rispondere alle criticità più ricorrenti- spiegano gli autori- riflette, nella sua ideazione e nel suo sviluppo, una duplice idea. Da un lato quella di favorire un approccio che renda onore ai temi più innovativi del dibattito delle professioni, al fine di aprire prospettive e opportunità rilevanti e qualche volta ancora inesplorate e dall’altro quello di irrorare la conoscenza della nuova normativa non solo con l’illustrazione e la spiegazione puntuale dei testi, ma con una visione aziendalistica a tutto tondo, che dia il tono e renda ragione del contesto al quale quei testi e quelle norme vanno riferiti.”

Renato Camodeca è Dottore Commercialista e Revisore Legale, è Professore Associato di Economia Aziendale presso il Dipartimento di Economia e Management dell’Università degli Studi di Brescia, dove insegna Financial Statement Analysis e Operazioni Straordinarie d’Impresa. È autore di diverse pubblicazioni in materia di bilancio e operazioni straordinarie d’impresa.

Alessandro Savoia è Dottore Commercialista e Revisore Legale è Professore a Contratto presso il Dipartimento di Comunicazione ed Economia dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, dove insegna Bilancio e Modelli di Reporting. È docente della SAF Triveneta.