Sei nuovi libri online per l'editore comunale "Il Dondolo"

Da “Chiedere scusa a Angelo Fortunato Formiggini”, ricordo narrativo di Simonetta Agnello Hornby, a “Vittorio Zucconi, un modenese geniale che ha raccontato il mondo” con testi di Ezio Mauro ed Edoardo Buffoni, che hanno ricordato quest’anno il grande giornalista modenese a Modena, Soliera e Bomporto. A fine 2019, la casa editrice civica digitale del Comune di Modena “Il Dondolo”, con sostegno di Bper Banca, diretta da Beppe Cottafavi, si arricchisce di nuove pubblicazioni online che si possono scaricare gratuitamente da Internet. Dalla nascita del “Dondolo” nel 2017, i download dei 33 titoli finora pubblicati hanno superato quota 40 mila e vengono da Milano, Roma e da tutta Italia, andando ben oltre la dimensione locale grazie alla rete e alla qualità delle pubblicazioni.

Le attività del Dondolo (che per il Comune si svolgono attraverso le Biblioteche, attive nell’approccio al digitale e alle nuove tecnologie) e le ultime pubblicazioni online sono state presentate ai giornalisti mercoledì 18 dicembre a Palazzo Comunale da Andrea Bortolamasi, assessore alla Cultura, Debora Dameri, direttrice delle Biblioteche comunali e Beppe Cottafavi, direttore editoriale del Dondolo. Alla presentazione hanno partecipato anche Anna Ferri, autrice per “Il Dondolo” di “L’opera struggente a Modena di un formidabile genio: Basquiat” e Ludovico Del Vecchio, autore di “I chioschi del parco e altri due racconti verdi”, con gli artisti Wainer Vaccari e Andrea Chiesi, autori di copertine per la casa editrice civica digitale. Con loro anche Giulio Blasi, a. d. di Horizons, società che gestisce Mlol, la piattaforma digitale cui aderiscono oltre seimila biblioteche in Italia e nel mondo, e attraverso la quale pubblica online anche il Dondolo.

Sono sei le nuove uscite a cavallo del passaggio tra il 2019 e il 2020. Oltre ai quattro già citati (Agnello Hornby, Mauro e Buffoni, Ferri e Del Vecchio) ci sono altri due titoli da scaricare dalla rete con un clic: “Narratori dell’invisibile” (con testi di Giorgio Agamben, Gianni Celati, Paolo Fabbri, Valerio Magrelli, Enzo Melandri e altri da un simposio in memoria di Italo Calvino, a cura di Beppe Cottafavi e Maurizio Magri) e “Animal animalis”, racconti dal liceo Muratori San Carlo di Modena. Le copertine delle nuove uscite, curate sempre da Giorgio De Mitri e Patty Di Gioia per “Sartoria Comunicazione”, sono degli artisti Luca Zamoc e Collettivo FX, le foto di Luigi Ghirri, Elisabetta Baracchi, Elisabetta Giriodi, Emilio Mazzoli

“Pubblichiamo libri digitali su piattaforma Mlol (Media library on line) – ha spiegato Beppe Cottafavi – e facciamo storie digitali fatte di parole e anche di disegni. Pubblichiamo autori affermati ed esordienti. Scaricare i nostri ebook non costa niente. La distribuzione attraverso i portali Mlol garantirà l’accesso gratuito ai nostri ebook presso i milioni di utenti di oltre 6.000 biblioteche pubbliche, scolastiche e universitarie in Italia e all’estero. Il digitale è la nuova frontiera dei servizi bibliotecari e il dondolo, il progetto del Comune e delle Biblioteche di Modena, punta su digitale e biblioteche quali nuovi canali di promozione della produzione editoriale.

Informazioni online sul sito del Comune (www.comune.modena.it/ ildondolo). Gli e-book del Dondolo si scaricano dalla piattaforma digitale Mlol (www.mlol.it).