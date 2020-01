Il Modena Pride 2019 diventa un libro, ecco il volume fotografico

Gli organizzatori di Modena Pride 2019 hanno deciso di riassumere la straordinaria manifestazione del 1 giugno scorso in un libro fotografico.

"Questo volume è la cronaca di una giornata storica per Modena: immagini che testimoniano la partecipazione e la condivisione ai grandi principi di uguaglianza e libertà. è lo squarcio profondo nel velo del silenzio e dell’ipocrisia. È il racconto di una città che si sveglia e che si anima di voci, colori, musiche e passi di uomini e donne che rivendicano il loro diritto ad “essere” e a far parte di questo Paese. Oltre 20.000 persone a sostenere e animare il primo Pride a Modena: una città che restituisce a sé stessa e ai suoi abitanti la dignità di terra libera e democratica. Per iniziare a cambiare sul serio. Perchè nessuno più sarà diverso se tutto sarà diverso", spiegano i promotori dell'iniziativa.

Il libro è il frutto di un lavoro collettivo: oltre 40 fotografi hanno contributo a coprire la manifestazione e così a costituire l’archivio indispensabile per creare quest’opera, sia nella versione cartacea che in quella digitale.

Il libro (formato 21x21, 112 pp,, 18 €) si può acquistare solo presso:

edicola di CORSO CANALCHIARO 41, Modena Centro (orari: lunedì 05:30-13:30; da martedì a sabato 05:30-18:00; domenica 06:00-13:30)

LIBRERIA UBIK, Via Tintori 22, Modena Centro

LIBRERIA MONDADORI POINT, Via Fonte d'Abisso 9, Modena Centro

LIBRERIA MONDADORI BOOKSTORE - Cinema Victoria, Via Sergio Ramelli, 101, Modena

Oppure ordinare on line su www.modenapride.it

La versione digitale del libro (con molte più foto) è su Google Play Books e a breve su iTunes in formato iBook con, in aggiunta, i video della manifestazione.