L’Archivio di Stato di Modena, il Centro studi ARCE, l'Associazione culturale "Terra e Identità" e l’Assessorato alla Cultura del Comune di Modena presentano il 24 giugno, i due eventi che danno inizio a Lucrezia Borgia d’Este. Un anno di celebrazioni a 500 anni dalla morte, realizzato con il sostegno di BPER Banca e di LAPAM Confartigianato Imprese, Soroptimist International Club Modena, Confcommercio ASCOM Lugo di Romagna e Gavioli Giuseppe Distilleria.

Si parte con la Presentazione della mostra virtuale Lucrezia Borgia una vita lettera per lettera 1494-1519 a cura di Bruno Capaci, Loredana Chines, Elena Grazioli in collaborazione con Patrizia Cremonini e Maria Veronica Palma in Archivio di Stato di Modena, nuova Sala conferenze alle ore 16. Si prosegue alle ore 21 al Chiostro del Monastero di San Pietro con la presentazione del volume miscellaneo Incontrando Lucrezia. Luoghi, persone e vicende della Signora del Rinascimento, nell’ambito de Le Serate del Chiostro, a cura dell’Associazione culturale Terra e Identità. Interverranno Antonio Araldi che parlerà di Lucrezia Borgia, la Chiesa e la fede, poi Roberta Iotti con una riflessione su Lucrezia Borgia, una “dark lady” attraverso i secoli. Il volume verrà poi presentato nelle “terre estensi” con un ricco calendario fino alla fine del 2019: 30 giugno alle ore 15 al Castello Montecuccolo, Pavullo (MO), l’11 luglio alle ore 21 alla Rocca di Scandiano, (RE), il 23 agosto alle ore 21 al Castello di Rossena, al castello di Ferrara, in data ancora da definire, il 19 ottobre a Reggio Emilia e il 3 novembre alla Rocca di Vignola, (MO)

Una leggenda nera ancora adombra nel pensiero di molti la figura di Lucrezia Borgia, a causa di una fortunata tradizione letteraria nata nell''800 e fondata su infamie create ad arte nel '500. Questo anno di celebrazioni è l'occasione per far emergere la verità storica con pubblicazioni dei documenti conservati nell' Archivio segreto estense, contenente preziose fonti per la Storia d’Italia e d’Europa. Tra questi sono compresi i documenti inerenti Lucrezia Borgia, sposa dal 1501 di Alfonso I d’Este e Duchessa di Ferrara dal 1505 al 1519, anno della sua morte. Si tratta di un periodo importante nella vita di Lucrezia Borgia (1480-1519), complessivamente inserita in una eccezionale fase storico-culturale di grande rilevanza per l’intera umanità come emerge anche dalla semplice sequenza cronologica di alcuni eventi: dalla scoperta del Nuovo Mondo alle straordinarie attività di Raffaello Sanzio, di Leonardo da Vinci (dal 1502 lavora per Cesare Borgia a Cesena e a Imola), del Bramante, di Ludovico Ariosto, di Michelangelo Buonarroti, di Tiziano Vecellio (nel 1516 a Ferrara per dipingere tre grandi quadri per Alfonso I d’Este), di Martin Lutero. A tale illustre complessa figura femminile, imprenditrice e donna di potere, che ancora attende piena revisione da un negativo cliché di ancor largo facile consumo, L’Archivio di Stato di Modena, il Centro studi ARCE, l'Associazione culturale "Terra e Identità" e l’Assessorato alla Cultura del Comune di Modena hanno deciso di dedicare un anno, dal 24 giugno 2019 al 24 giugno 2020, organizzando incontri, laboratori, mostre, persino un’intervista impossibile, anche per aprire a più ampie riflessioni su complesse questioni di genere, soprattutto sulle grandi donne mortificate nelle interpretazioni storiche.

PROGRAMMA DEGLI EVENTI



Modena, lunedì 24 giugno 2019

Archivio di Stato di Modena, nuova Sala conferenze - ore 16

Presentazione della mostra virtuale

Lucrezia Borgia una vita lettera per lettera 1494-1519

a cura di Bruno Capaci, Loredana Chines, Elena Grazioli

in collaborazione con Patrizia Cremonini e Maria Veronica Palma



Monastero di San Pietro, chiostro - ore 21

a cura dell’Associazione culturale Terra e Identità

Presentazione del volume miscellaneo

Incontrando Lucrezia. Luoghi, persone e vicende della Signora del Rinascimento

nell’ambito de Le Serate del Chiostro



Interverranno:

Antonio Araldi

Lucrezia Borgia, la Chiesa e la fede

Roberta Iotti

Lucrezia Borgia, una “dark lady” attraverso i secoli



Il volume verrà poi presentato nelle “terre estensi” con un ricco calendario fino alla fine del 2019

30 giugno, ore 15 - Castello Montecuccolo, Pavullo (MO)

11 luglio, ore 21 - Rocca di Scandiano, (RE)

23 agosto, ore 21 - Castello di Rossena, (RE)

Data da definire - Castello di Ferrara

19 ottobre - Reggio Emilia

3 novembre - Rocca di Vignola, (MO)



Bologna, venerdì 27 settembre 2019

Università di Bologna, Dipartimento di Filologia classica e Italianistica, via Zamboni, 32 - ore 19

Le carte di Lucrezia

nell’ambito de La notte dei Ricercatori 2019 - Manus creative, Carte d’autore



Modena, sabato 28 settembre 2019

Archivio di Stato di Modena, nuova Sala conferenze - ore 16

Presentazione del volume

Cito cito volans. Corrispondenze e cifrari di Lucrezia Borgia e Isabella d’Este

a cura di Bruno Capaci, Patrizia Cremonini

introduzione di Loredana Chines

presenta il volume Cristina Montagnani, Università di Ferrara



Modena, sabato 9 novembre 2019

Comune di Modena, Sala di rappresentanza - ore 18

a cura dell’Associazione culturale Terra e Identità

Conferenza

Alessandro VI Borgia in una prospettiva ebraica

Beniamino Goldstein, Rabbino di Modena



Modena, sabato 23 novembre 2019

Fondazione Collegio San Carlo, Teatro

Convegno internazionale

Lucretia Estensis de Borgia. Il potere al femminile



ore 9

Introduzione e saluti

Gian Carlo Muzzarelli, Sindaco di Modena

Per il Ministero per i Beni e le attività Culturali:

Anna Maria Buzzi, Direttore Direzione Generale per gli Archivi

Corrado Azzollini, Direttore del Segretariato Regionale per l’Emilia Romagna

Elisabetta Arioti, Soprintendente archivistico e bibliografico dell’Emilia Romagna

Patrizia Cremonini, Direttore dell’Archivio di Stato di Modena



I SESSIONE

Presiede Angelo Spaggiari, Deputazione di Storia Patria per le Antiche Provincie Modenesi

ore 9.30

Anna Esposito, Università di Roma La Sapienza

Prima di Ferrara. Lucrezia Borgia e Alessandro VI

ore 10

Jiulia Benavent, Università di Valencia

Relazione delle nozze di Lucrezia e Alfonso d’Este: testimone unico di Niccolò Cagnola

presso la Biblioteca Colombina di Siviglia

ore 10.30

Vincenzo Farinella, Università di Pisa

Lucrezia d’Este Borgia: una duchessa per Ferrara

ore 11

Elio Tavilla, Università di Modena e Reggio Emilia

Grazia e giustizia a Ferrara ai tempi di Lucrezia Borgia



Convegno internazionale

Lucretia Estensis de Borgia. Il potere al femminile

continua il programma

ore 11.30

Marco Folin, Università di Venezia

Lucrezia Borgia ed Eleonora d’Aragona

ore 12

Marialucia Menegatti, Associazione Culturale “Ferrariae Decus”

Lucrezia Borgia, Alfonso d’Este, il cardinale Ippolito: “tre corpi, un’anima”

ore 12.30

Molly Bourne, Università di Syracuse, Firenze

Francesco II Gonzaga: soldato, principe, mecenate

ore 13 - break



II SESSIONE

Presiede Matteo Al Kalak, Vice Direttore del Centro Interdipartimentale di ricerca

sulle Digital Humanities, Unimore

ore 14

Diane Ghirardo, University of Southern California, Los Angeles

Alla ricerca di Lucrezia

presentazione del volume I tesori di Lucrezia Borgia. Gli inventari

del guardaroba (1502-1503) e dei gioielli (1516-1519) nel fondo “Archivio Segreto Estense” dell’Archivio di Stato di Modena

edizione critica a cura di Diane Ghirardo, con la collaborazione di Lorenza Iannacci

e Francesca Speranza, introduzioni di Anna Maria Buzzi e Patrizia Cremonini

ore 14.30

Isabella Lazzarini, Università del Molise

“Me pare l’anima sia partita dal corpo”. Reti di potere e familiarità al femminile

nei principati padani alla fine del Quattrocento

ore 15

Patrizia Cremonini, Archivio di Stato di Modena

Alla ricerca dell’Archivio Segreto della duchessa “Lucretia Estensis de Borgia”

ore 15.30

Dora Liscia Bemporad, Università di Firenze

Adornarsi per apparire: gioielli e tessuti nel Rinascimento

ore 16 - pausa

ore 16.30

Tamar Herzig, Università di Tel Aviv

I gioiellieri di Lucrezia Borgia

ore 17

Elisa Tosi Brandi, Università di Bologna

Il guardaroba di Lucrezia Borgia



Lugo di Romagna, mercoledì 27 novembre 2019

Sede Confcommercio Ascom Lugo, via Acquacalda, 29 - ore 17/19



Tavola rotonda

Spettacolo dei convivi estensi e strategie politiche nella Romagna dei Borgia

Introduzione e saluti

Luca Massaccesi, Direttore Confcommercio Ascom Lugo

Patrizia Cremonini, Direttore dell’Archivio di Stato di Modena

Interventi

Alberto Capatti, Fondazione Gualtiero Marchesi, Rettore emerito dell’Università di Scienze gastronomiche di Pollenzo, storico della cucina italiana

A tavola con Lucrezia Borgia: degustare oggi le vivande della Corte estense



Bruno Capaci, Centro Studi Piero Camporesi, Università di Bologna

Il cibo nella corrispondenza tra Lucrezia Borgia e i marchesi di Mantova



Riccardo Pallotti, Archivio di Stato di Modena

La Romagna estense: politiche e istituzioni (secc. XIII-XVI)



Miles Nerini, Archivio di Stato di Modena

L’impresa del Valentino: la Romagna negli anni tra Leonardo e Lucrezia Borgia



Inaugurazione della mostra di facsimili

di documenti conservati nell’Archivio di Stato di Modena a cura di Miles Nerini e Riccardo Pallotti



Bologna, mercoledì 11 e giovedì 12 dicembre 2019

Università di Bologna, Dipartimento di Italianistica, via Zamboni 32

Convegno

Volti e voci di e per Lucrezia

Interventi di Loredana Chines, Paola Vecchi, Gian Mario Anselmi, Maddalena Modesti,

Bruno Capaci, Paolo Tinti, Cristina Montagnani, Amedeo Quondam, J. Jacques Marchand, Elisabetta Selmi, Elisa Curti, Roberto Vetrugno.

Al termine tavola rotonda sui criteri di edizione dei carteggi e delle lettere



Presentazione di tesi di laurea inerenti Lucrezia Borgia

da fonti conservate nell’Archivio di Stato di Modena, esito di collaborazione tra Archivio di Stato

di Modena, Centro Studi ARCE-Archivio Ricerche Carteggi Estensi, Centro Studi Piero Camporesi



Presentazione del volume

Obedientissima filiola

a cura di Bruno Capaci e Maddalena Modesti, presentano il volume Mario Anselmi e Paola Vecchi



Sassuolo, inverno 2019-20

Palazzo ducale di Sassuolo, corte interna - ore 21

a cura dell’Associazione culturale Terra e Identità

Spettacolo

Lucrezia Borgia. Un’intervista impossibile di Maria Bellonci



Modena, inverno 2019-20

Sede da definirsi - ore 17,30

a cura dell’Associazione culturale Terra e Identità

Presentazione del volume

Cesare Borgia. Le campagne militari del cardinale che divenne principe

Andrea Santangelo, storico militare e archeologo



Modena, sabato 21 marzo 2020

Accademia Militare di Modena, Aula magna - ore 10

Tavola rotonda

Le ragioni di un volume e di una mostra per Lucrezia

Il volume: Lettere di Lucrezia Borgia (1494-1519) edizione critica di 705 lettere,

a cura di Diane Ghirardo, con la collaborazione di Enrico Angiolini,

introduzioni di Anna Maria Buzzi e Patrizia Cremonini

La mostra: Lucretia Estensis de Borgia, a cura dell’Archivio di Stato di Modena

e del Centro studi ARCE

Intervengono Marialucia Menegatti, Diane Ghirardo, Enrico Angiolini, Patrizia Cremonini, Loredana Chines, Paola Vecchi, Bruno Capaci

ore 12

Inaugurazione della mostra documentaria con visita guidata presso l’Archivio di Stato di Modena

ore 12.30 - rinfresco



Modena, primavera 2020

a cura dell’Associazione culturale Terra e Identità



Lectio magistralis

Cesare Borgia e i cattivi della storia

Franco Cardini, professore emerito presso l’Istituto di Scienze Umane e Sociali

aggregato alla Scuola Normale Superiore



Modena, 28 marzo - 24 giugno 2020

Archivio di Stato di Modena, nuova Sala conferenze

ore 16, il sabato a cadenza fissa settimanale



Ciclo di conferenze dedicate a Lucrezia Borgia

28 marzo

Tavola rotonda

Lucrezia sul web, presentazione del progetto di digitalizzazione delle 234 lettere della duchessa estense Lucrezia Borgia custodite in Archivio di Stato di Modena.



Interventi di Patrizia Cremonini, Direttore Archivio di Stato di Modena, Elena Fumagalli, Direttore Centro Interdipartimentale di ricerca sulle Digital Humanities-Unimore

Matteo Al Kalak, Vice Direttore Centro Interdipartimentale di ricerca sulle Digital Humanities, Unimore, Miles Nerini, Archivio di Stato di Modena, Annalisa Sabattini, Archivio di Stato di Modena



4 aprile

Elisabetta Gnignera, specialista di Storia del Costume e delle Acconciature rinascimentali italiani

“Asai bella, vestita de gran veste, ornata dasai zoie”

Lo stile e il lusso di Lucrezia Borgia attraverso le cronache, gli inventari

e la iconografia superstiti



18 aprile

Lorenza Iannacci e Francesca Speranza, Archivio di Stato di Modena

Gli inventari del guardaroba (1502-1503) e dei gioielli (1516-1519) di Lucrezia Borgia

in Archivio di Stato di Modena



9 maggio

Giorgia Filiossi, perito grafologo

Indagine grafologica sull’evoluzione della scrittura nelle lettere autografe di Lucrezia Borgia



16 maggio

Gian Luca Tusini, Università di Bologna

L’araldica di Lucrezia Borgia - I sigilli con stemmi Borgia, d’Aragona e d’Este



23 maggio

Elisa Curti, Università Ca’ Foscari, Venezia

Bembo e Lucrezia



30 maggio

Luisa Onesta Tamassia, Cristiana Dallari, Archivio di Stato di Mantova

Un approccio paleografico e grafologico alle lettere autografe di Lucrezia Borgia



6 giugno

Enrico Angiolini, Archivio di Stato di Modena

I Borgia e la Romagna



13 giugno

Andrea Marchesi, Università Ca’ Foscari, Venezia

Dopo Lucrezia: Laura Dianti, “moglie di fede, e di virtù perfetta”



20 giugno

Chiara Guarnieri, Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana

di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, SABAP-BO

Marta Bandini Mazzanti, Giovanna Bosi, Unimore, Laboratorio di Palinologia

e Paleobotanica Archeologia

Aurora Pederzoli, Ivano Ansaloni, Unimore, Dipartimento di Scienze della Vita

La tavola alla corte degli Este all’epoca di Lucrezia Borgia, sulla base dei reperti archeologici rinvenuti nelle fosse da butto attorno al palazzo ducale di Ferrara



Mercoledì 24 giugno

Roberta Iotti, saggista, comitato direttivo “Il Ducato - Terre Estensi”

Lucrezia Borgia, una “dark lady” attraverso i secoli