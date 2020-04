Musica a distanza per i Madrigalisti Estensi, ogni musicista registra da casa

La musica unisce oltre le distanze e le difficoltà della quarantena: con questo spirito i Madrigalisti Estensi hanno registrato un video (poi diffuso sabato 18 aprile sulla loro pagina Facebook) con la prima parte di “Hor che ‘l ciel e la terra”, uno dei più bei madrigali di Claudio Monteverdi.

«Da tempo volevamo affrontare questo brano. Vista l’impossibilità di incontrarci fisicamente per provarlo, l’abbiamo studiato e registrato a distanza. Ogni membro dei Madrigalisti Estensi» spiega Michele Gaddi, direttore di questo ensemble di musica barocca attivo a Modena dal 2016 «ha eseguito la sua parte nella propria abitazione, senza contatto diretto con gli altri musicisti del gruppo. Gli artisti coinvolti sono tutti italiani, ma alcuni strumentisti hanno dato il loro contributo dai Paesi Bassi e dalla Svizzera, dove stanno passando questi giorni di quarantena. In un momento come questo in cui concerti e festival vengono cancellati, i professionisti dello spettacolo da settimane non lavorano e il futuro del settore è incerto, la voglia di continuare a fare musica insieme e cimentarci nel nostro repertorio prediletto è stata più grande della distanza che ora ci separa».

All’esecuzione del madrigale monteverdiano hanno preso parte Alice Fraccari e Alice Molinari (soprani), Benedetta Mazzucato (contralto), Paolo Davolio e Lorenzo Baldini (tenori), Giacomo Pieracci (basso), Pierfrancesco Pelà e Pietro Battistoni (violini), Lorenzo Abate (tiorba), Mauro Pinciaroli (arciliuto), Giulio Tanasini (viola da gamba) e Michele Gaddi (clavicembalo).

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/qSS0bDesG-8" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>