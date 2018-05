“Magico Mundo". Laboratori estivi per bambini e ragazzi

Le idee diventano progetti e attività nell'area Ex Macello di Modena, dove da un percorso partecipato che ha coinvolto cittadini, residenti del quartiere e associazioni - come in occasione delle assemblee pubbliche a Lo Spazio Nuovo, la prossima è in programma il 7 giugno alle 18.30 - sono già partite azioni per dare nuova vita allo spazio pubblico, rispondendo alle necessità espresse dalle famiglie in vista della chiusura estiva delle scuole. Da qui nasce “Magico Mundo”, ciclo di laboratori estivi per bambini e ragazzi dai 6 agli 11 anni, promosso da Arci Modena e Idee in circolo, in collaborazione con Vibra Club, CantierARt, HEart of Italy pipe Band, con il sostegno dell’ufficio Politiche per la Legalità e le Sicurezze del Comune di Modena. “Magico Mundo” propone un ricco programma di attività creative, radio, sartoria, compiti insieme, momenti di riflessione sui temi dell’inclusione e della diversità, tutti i giorni dall’11 giugno fino al 3 agosto, dalle 8 alle 13 (con possibilità di anticipo orario alle 7.30 e prolungamento fino alle 14 o alle 16) nella sede di via IV novembre 40/B a Modena. L’iscrizione, a prezzo popolare, può essere settimanale, bisettimanale o mensile e si può fare entro 10 giorni prima dell’inizio dei laboratori.