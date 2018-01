Magner Bein | I dolci tipici della cucina modenese

La tavola modenese è ricca di dolci sfiziosi che tutto il mondo cerca di imitare, ma che a noi vengono molto meglio. Ecco allora le ricette dei dolci tipici della cucina modenese:

Zuppa Inglese

INGREDIENTI. Per 5 persone servono come ingredienti: 300 g. savoiardi, 25 g. zucchero semolato e alchermes. Per le creme: 1 litro di latte fresco intero, 5 grammi vaniglia bourbon zuccherata o una stecca di vaniglia, scorza di limone, 8 tuorli, 80 g. cioccolato fondente, 200 g. zucchero semolato, 60 g. farina 00.

PROCEDIMENTO. Iniziate preparando la crema, poi dividetela in due parti, una lasciatela in frigorifero coperta da una pellicola trasparente ed una invece unitela con cioccolato sciolto. Ora prendete una zuppiera e di fianco posizionate un piatto fondo in cui mettete una decina di cucchiai di l'Alchermese. Inzuppate i savoiardi nel liquore, facendo sì che prendano il colore rosso, ma senza che si rompano perché troppo morbidi e posizionateli come base della zuppiera o contenitore scelto per la vostra zuppa inglese. Una volta ricoperta la base inserite la crema arrivando a metà del contenitore. Quindi posizionate altri savoiardi immersi precedentemente nell'Alchermes sopra la crema in modo da creare un piano pari e mettete la crema di cioccolato e coprite il tutto con un ultimo strato di savoiardi imbevuti nel liquore.

Amaretti Morbidi

INGREDIENTI. Gli ingredienti sono: 3 albumi, 80 gr di zucchero a velo, 200 gr di mandorle pelate, 150 gr di zucchero. “

PROCEDIMENTO. Iniziate tritando in un mixer le mandorle insieme allo zucchero ottenendo una farina che sarà la base del vostro dolce. Ora prendete le uova e separate gli albumi dai tuorli. Prendete i primi e montateli a neve ferma, quindi aggiungeteli al composto di mandorle insieme alla farina. Mescolate e rendete il composto omogeneo, quindi lavorate l'impasto formando delle palline della dimensione di una noce e appiattitele leggermente, per poi coprirlo di zucchero a velo. Disponetele sull carta forno di una teglia e cuocetele a 190°C in forno preriscaldato per 45 minuti.