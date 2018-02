Magner Bein | Tutti i DOP e IGP dell'Emilia

Che l'Emilia-Romagna sia la ragione più famosa al mondo per l'enogastronomia era già stato detto da Forbes, ma non tutti forse sanno che è anche la regione con più DOP e IGP. In Italia vi sono 291 prodotti siglati DOP, IGP e STG e l'Emilia-Romagna è leader di questi marchi. E' probabile che Forbes abbia dato un'occhiata a questo record regionale prima di fare quella dichiarazione. Ed infatti la nostra regione detiene 18 DOP, seguita da 17 da Lombardia, Sicilia e Veneto, e 18 IGP a parimerito con il Veneto. Con i suoi 44 DOP e IGP l'Emilia-Romagna è per l'appunto quella con più prodotti con tali denominazioni in tutta Italia.

Denominazione di Origine Protetta (DOP)

Aceto Balsamico di Modena, Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia, coppa di Piacenza, cotechino di Modena, culatello di Zibello, formazzio di Fosso di Sogliano, Grana Padana, pancetta Piacentina, Parmigiano Reggiano, prosciutto di Modena, patata di Bologna, prosciutto di Parma, provolone Valpdana, salame piacentino, scqacquerone, zampone di Modena.

Indicazione Geografica Protetta

Aglio di Voghera, Agnello del Centro Italia, amarene brusche di Modena, anguria Reggiana, asparago verde di Altedo, cappellacci di zucca ferraresi, ciliegia di Vignola, coppa di Parma, coppa Ferrarese, marrone di Castel del Rio, melone mantovano, mortadella di Bologna, pampatato di Ferrara, pera dell'Emilia-Romagna, pesca e nettarina, salama da saguo, salame felino, salame piacentino, scquacquerone, zampone di Modena.