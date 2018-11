Magner Bein | I piatti tipici dell'autunno modenese

La cucina modenese è ricca in ogni stagione di piatti gustosi, che si legano ad antiche storie e tradizioni, tuttavia l'autunno pare quella privilegiata per notorietà dei propri gusti.

Tortelli di Zucca

INGREDIENTI. Gli ingredienti per la pasta sono: 500 g di farina, 5 uova intere, un filettino d'olio e un pizzico di sale. Gli ingredienti per il ripieno sono: 1 kg di zucca gialla, 300 g di parmigiano reggiano, 60 g di pangrattato, 80 g di amaretti, sale q.b., noce moscata q.b. e 1 uovo intero.

PROCEDIMENTO. Iniziate facendo cuocere la zucca nel forno e lasciatela intiepidire, quindi toglietevi la scorza e continuate schiacciando per bene la polpa all'interno di una terrina. A questo punto aggiungete il parmigiano reggiano, gli amaretti, il sale, la noce moscata, il pangrattato e lasciate per ultimo l'uovo. Amalgamate per bene il composto così che diventi omogeneo e lasciatelo riposare in frigorifero. Mentre attendete preparate la sfoglia, stendetela e dividetela in quadratoni. Ora togliere il composto dal frigorifero e riempite ogni quadrato con una cucchiaiata di composto di zucca e chiudete il tortello.