Magner Bein | Tutti gli IGP e DOP del territorio modenese

Non tutti lo sanno ma l'Emilia-Romagna con i suoi 44 prodotti tra IGP e DOP è la prima regione in Italia per l'enogastronomia protetta, e parte di quella ricchezza arriva proprio dal territorio modenese, ma quali sono i prodotti modenesi o che si trovano nel territorio modenese?

Quelli SOLO modenesi

- Cotechino di Modena IGP

- Zampone di Modena IGP

- Ciliegia di Vignola IGP

- Amarene brusche di Modena IGP

- Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP

- Aceto Balsamico di Modena IGP

- Prosciutto di Modena DOP

Quelli Anche Modenesi

- Parmigiano Reggiano DOP

- Anguria Reggiana IGP

- Melone Mantovano IGP

- Marrone di Castel del Rio IGP

- Pera dell'Emilia-Romagna IGP