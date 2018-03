Magner Bein | I 10 luoghi modenesi dove sono nati i nostri prodotti enogastronomici

Quando si parla di prodotti enogastronomici modenesi si parla di una geografia dell'enogastronomia nostrana, infatti la grande caratteristica è che i nostri piatti e prodotti del mondo del vino e del mondo del cibo sono distribuiti in tantissimi luoghi diversi del territorio. Ecco dove trovarli:

#1 Finale Emilia

Finale Emilia è la terra della sfogliata, che per chi non sapesse cosa sia, è un piatto salato ripieno di formaggio di origine ebraica, e che ha messo le proprie radici proprio in questo paese in quanto sede di una comunità ebraica. La ricetta sarebbe giunta dalla Spagna nel Cinquecento, periodo in cui nel paese iberico la regina Isabella aveva attuato la sua persecuzione religiosa degli ebrei, obbligandoli al battesimo cristiano.7

#2 Mirandola

In questa città è nato lo Zampone, e successivamente il Cotechino. L'idea sarebbe nata, secondo la leggenda, durante l'assedio di Mirandola da parte delle truppe di Papa Giulio II Della Rovere, il quale voleva riprendersi i domini a seguito della morte del suo predecessore e nemico, papa Alessandro IV. Come ogni assedio il cibo scarseggiava e così, al cuoco di Pico della Mirandola, venne un'idea, ovvero quella di conservare la carne più tempo "insaccandola".

#3 Sorbara

Il Lambrusco di Sorbara prende il suo nome dalla frazione di Sorbara del comune di Bomporto, nel modenese. Coltivato nella zona compresa fra i fiumi Secchia e Panaro, si riconosce in quanto ha un colore vicino al rosa, caratterizzato da profumazioni fruttate e da un sentore di violetta che determina il suo soprannome, ovvero Lambrusco della viola. E qui vi sono due caratteristiche curiose: la prima consiste nel fatto che si tratti di una varietà indigena antichissima esclusiva del modenese e dalle caratteristiche molto particolari; e l'altra riguarda un'anomalia molto particolare, infatti questi vitigni seguono il fenomeno dell'acinellatura, ovvero i chicchi rimangono del diametro di pochi millimetri.