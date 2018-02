Magner Bein | Le ricette di carnevale della Cucina Modenese

Nella tradizione modenese il carnevale è ben presente, e oltre alle maschere, alle sfilate, a Sandrone e alla famiglia Pavironica, un altro modo per esprimere questa passione è sicuramente la cucina.

Le Frappe

IL VIDEO - RICETTA DELLE FRAPPE

INGREDIENTI. Gli ingredienti sono: 1 uovo, 1 tuorlo, 50 g di burro, 200 g di farina, 100 g di zucchero, zucchero a velo, 1 limone, 1 bustina di lievito per dolci, 1 pizzico di sale, 1 litro di olio di semi di girasole.

PROCEDIMENTO. Preparate l'impasto con farina, lievito, burro ammorbidito, tuorlo, zucchero, uovo interno, scorza del limone (se volete) e un pizzico di sale. Quindi impastate con le mani ed ottenete un composto omogeneo che farete riposare per 15 minuti. Stendete l'impasto con il mattarello finché non sarà di 3 mm di altezza, quindi ritagliate la pasta in striscie lunghe per tutto l'impasto (se sono troppo lunghe, ritagliatele ancora a metà). Scaldate l'olio per firttura e immergete le singole strisce di pasta. Fatele rosolare, scolatele su carta assorbente così da eliminare l'olio in eccesso, e una volta tiepide spolveratele con lo zucchero a velo.