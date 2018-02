Magner Bein | La leggenda sui "calzagatti". Storia di una calza e di un gatto?

I Calzagatti sono una tradizionale ricetta modenese, che ogni rezdora sa fare al meglio. Come tutti sanno, questo piatto contiene i fagioli, la polenta e la carne più povera, infatti è un piatto legato alla tradizione rurale modenese, che è stato per secoli l'unica ricorsa contro la fame. La storia vuole che i modenesi, comprnedendo le capacità organolettiche ed energetiche di quei tre elementi, capirono che si potevnao mettere insieme, facendone un piatto nutriente, saporito e poco costoso.

Tuttavia, è legata a questo prodotto gastronomico una leggenda, che vuole, che esso sia stato inventato per caso. La protagonista di questa storia è una vecchietta che stava preparando della polenta e aveva messso da parte dei fagioli. Era il momento di servirla in tavola, ma l'anziana signora inciampò sul gatto che si era accovacciato sul pavimento, e così i fagioli caddero in nel tegame della polenta. Il gatto, spaventato dall'accaduto, scappò via e da lì sarebbe nato il termine calzagatto, ovvero il "caccia gatto". Il resto è storia...