Magner Bein | Le torte della cucina modenese

Non solo tigelle, tortellini, lasagne e tortelloni di zucca, ma la cucina modenese è ricca di tantissime torte che le rezdore da secoli preparano ai propri figli e nipoti. Ecco le ricette delle torte della cucina modenese:

Torta alle Tagliatelle

INGREDIENTI. Gli ingredienti sono per la pasta: 250 g farina, 140 g di burro, 90 g di zucchero, 1 uovo, 1 pizzico di sale e 1 limone. Per le tagliatelle: 100 gr di farina e 1 uovo. Per il ripieno: 300 g di mandorle, 300 g di zucchero, 1 bicchierino di Sassolino, q.b. Burro, q.b. Zucchero a velo

PROCEDIMENTO. Iniziate impastando farina, burro, uovo, buccia grattugiata di limone e sale, formando una palla di pasta e mettendola per mezz'ora in frigo. Ora procedete impastando l'uovo e la farina, tirandola a sfoglia sottile e ricavandone le tagliatelle. Ora mescolate le mandorle con lo zucchero e passate a stendete la pasta in uno stampo, imburratelo e infarinatelo, per poi formare uno strato di tagliatelline, quindi uno di mandorle e zucchero.

Proseguite realizzando un'ulteriore strato di tagliatelline e terminate con mandorle e zucchero, a parte qualche fiocchetto di burro, che li mettete conclusa l'operazione poco prima di infornare. Preparate il forno pre-riscaldato a 170° e una volta raggiunta la giusta temperatura cuocetelo per mezz'ora. Sfornate la torta, versatevi subito il liquore, spolverizzate di zucchero a velo lasciate raffreddare e servite.

Torta al Nocino

INGREDIENTI. Gli ingredienti sono: 110 gr di zucchero di canna, 150 gr di faina, 100 gr di burro, 3 uova, 100 gr di noci, 8 g di lievito per dolci e 2 bicchierini liquori nocino.

PROCEDIMENTO. Iniziate sbattendo lo zucchero con il burro ammorbidito e aggiungete farina, uova e lievito, per poi mescolare il composto così da renderlo omogeneo. Ora unite le noci e il liquore, quindi amalgamate e versate l'impasto nella tortiera. Cuocete la torta per 45 minuti a 180°C, quindi lasciate raffreddare la torta prima di tagliarla e spolverizzate la superficie con lo zucchero.

Torta al Lambrusco

INGREDIENTI. Gli ingredienti sono: 200 g di zucchero, 200 g di burro, 100 g di cioccolato fondente extra,100 g di lambrusco secco, 150 g di fecola di patate, 4 uova e un cucchiaino di lievito.

PROCEDIMENTO. Per preparare la torta iniziate prendendo un pentolino e mettendo insieme burro, cioccolato, lambrusco e zucchero nelle quantità sopra descritte. Accendete il fuoco a fiamma bassa, posate su di esso il pentolino e fate sciogliere il contenuto, a cui andrete a prelevare una tazzina di crema che metterete da parte. Prendete una terrina e al suo interno montate le uova, e una volta gonfie e spumose, unitele al composto preparato nella ciotola e concludete il tutto aggiungendo la fecola setacciata con il lievito. Concludete imburrando ed infecolando la tortiera di 26 cm di diametro e versate il composto al suo interno, quindi cuocete la torta a 180°C per 35 minuti a forno preriscaldato. Una volta cotta, lasciatela intiepidire.