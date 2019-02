Magner Bein | Cappellacci, cappelletti, tortelloni, tortellini, ravioli o raviolini?

Quando parliamo di Emilia stiamo sì raccontando una regione storica, nel senso che geograficamente è ben identificabile seppur storicamente non è mai stata unita in uno stato politico, ma al tempo stesso anche di un gruppo di persone dalle tradizioni eterogenee. Già chi non è emiliano o romagnolo neppure sa che si tratta di due regioni storiche ben distinte dalle proprie peculiarità, ma poi ancora una volta non sa neppure le distinzioni all'interno dell'Emilia.

Un modo per comprendere appieno quelle distinzioni all'interno dell'Emilia è raccontare le storie legate alla pasta all'uovo. Infatti, se la pasta fresca all'uovo è l'elemento in comune tra tutti i territori emiliani, da Piacenza ai confini con la Romagna, i nomi che sono stati dati a questi primi piatti cambiano eccome. Cerchiamo allora di dare un po' di ordine a questo caos di eccellenze gastronomiche emiliane.

Tortellini

E' il nome che viene dato dai modenesi e dai bolognesi ai piccoli ravioli con un contenuto ben preciso che deriva dalla tradizione di Castelfranco Emilia

Cappelletti

E' il nome che parmensi, reggiani e ferraresi danno ai tortellini, tuttavia non sono paragonabili a questi ultimi perchè il ripieno non è uguale a quello della tradizione di Castelfranco Emilia.

Raviolini

E' il nome che i piacentini, specialmente della bassa, al confine con il cremonese e il lodigiano, danno ai loro tortellini, che sono ben diversi da quelli di Castelfranco Emilia.

Tortelli

E' il nome più comune che viene dato al tortello, tuttavia più specificatamente si tratta di quello chiuso con l'incrocio posteriore e non rettangolare, e questo nome è diffuso nel piacentino, nel parmense e nel bolognese.

Tortelloni

E' il nome che i modenesi danno a quello che altri definiscono tortelli, tuttavia il ripieno è il medesimo ovvero o quello di ricotta e spinaci, o quello di zucca.

Cappellacci

E' il nome che viene dato dai ferraresi per indicare precisamente i tortelli di zucca, con la particolarità che sono conditi con il ragù.

Ravioli

E' il nome usato nel reggiano e nella bassa modenese per indicare i tortelli, specialmente di zucca poiché sono confinanti con il mantovano.