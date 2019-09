Mercatopolini, alla San Faustino torna il mercatino dell'usato dei bambini

4° DOMENICA del mese, una volta ogni 2 mesi da Settembre a Maggio. "Il TOPO vende, il GATTO compra!" Benvenuto/a nel Gioco per imparare l'economia circolare!

Un Mercatino in cui contrattare e scambiare tutto ciò che fa parte della vita del bambino da quando nasce a quando cresce. Non solo giocattoli quindi, ma anche oggettistica,piccolo arredo, passeggini, tricicli, biciclette, monopattini, attrezzature di ogni tipo, vestiti, libri, manuali di sopravvivenza per genitori alle prime armi, ecc... Dietro la Bancarella ci sono i Bambini (i Topolini) in età scolare (circa dai 6 ai 12 anni), accompagnati e supportati dalle proprie famiglie.

Per iscriversi registrati alla Newsletter dedicata su: www.littlemarket.it.

Via mail vengono fornite tutte le informazioni necessarie alla partecipazione.

Un modo interessante per educare sin da subito i bambini a concetti di Sostenibilità ed Economia Circolare, attraverso un'attività ludico-ricreativa. Per chi visita (i Gatti che fiutano "affari")), una bella occasione per giocare risparmiando. Il Sanfa Village si trova a Modena in Via Wiligelmo e Via Pier della Francesca. Consigliato l'ampio Parcheggio di fronte ai campi da calcio e il supermercato Unes in via Wiligelmo.



In caso di pioggia il Mercatino si svolge all'interno della palestra riscaldata. Il Bar Sanfa sarà aperto ed attivo a disposizione di chi partecipa all'iniziativa. Tutto a piano zero, adatto a carrozzine. Sono ammessi cani al guinzaglio.

CALENDARIO 2019

ore 9-13

22 SETT - 24 NOV - 26 GEN - 22 MAR - 24 MAGG