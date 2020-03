Carpi, una messa in suffragio delle vittime del coronavirus

Una messa in suffragio delle vittime carpigiane del coronavirus, nell'ambito dei tre giorni di lutto cittadino proclamato dal Comune: sarà celebrata posdomani, sabato 28 marzo, alle ore 17.00 nel duomo cittadino, a porte chiuse come da norme governative, ma in diretta televisiva.

Sarà presente il Sindaco di Carpi, Alberto Bellelli, perché questa celebrazione sarà una sorta di funerale pubblico per i concittadini che in questa emergenza non hanno potuto avere loro esequie private.

La messa sarà presieduta dal Vicario generale della diocesi, il carpigiano monsignor Ermenegildo Manicardi: per consentire di seguirla da parte di quanti desiderassero unirsi da casa a questo momento di comunità, è prevista la diretta televisiva della cerimonia, sull'emittente “TV quì” (canale 19 del digitale terrestre).