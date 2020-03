Sante messe in tv e in streaming, gli orari delle parrocchie modenesi

Continuano le messe della domenica di Quaresima in diretta televisiva. Domani - domenica 29 marzo - la Santa Messa della V domenica di Quaresima alle ore 11 nel Duomo di Carpi sarà trasmessa in diretta televisiva da TvQui (canale 19 del digitale terrestre), mentre alle ore 18 nel Duomo di Modena sarà trasmessa in diretta televisiva da TRC (canale 11 del digitale terrestre).

Tante parrocchie si stanno attrezzando per permettere alle rispettive comunità di fedeli di seguire le loro celebrazioni in diretta streaming. Sul sito dell'Arcidiocesi di Modena-Nonantola - qui il link diretto - si può trovare un elenco aggiornato delle parrocchie che trasmetteranno in diretta su internet o sui social network la Messa della V domenica di Quaresima.