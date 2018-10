Misteri Modenesi | I cerchi nel grano ritrovati nel territorio modenese

Forse non tutti lo sanno ma il territorio modenese è stato uno dei più ricchi per fenomeni legati ai Cerchi nel Grano. Tre sono stati i casi più discussi negli ultimi anni a partire da quello del 2009 avvenuto tra Castelfranco Emilia e Nonantola. Era il 10 Giugno e i giornali modenesi titolano "Cerchi nel grano nel modenese", un fatto che ha sicuramente scosso l'opinione pubblica, e ancora di più lo ha fatto l'analisi più precisa del caso. Infatti, a quanto pare le spighe del grano parte del disegno non erano state spezzate ma sdraiate.

Come ogni volta che accade un fenomeno del genere c'è chi pensa subito ad Ufo o Alieni e chi invece ritiene sia stato solo un divertente gioco. Di fatto quell'episodio si perse nei discorsi dei modenesi e per due anni non se ne seppe più nulla finché nel giugno 2011 una mattina ci si svegliò con la notizia che i cerchi nel grano fossero tornati, ma questa volta nelle campagne in prossimità del campo volo di Marzaglia.

Nuovamente i modenesi discussero del fatto e poi anche questa seconda volta tutto si perse nel cahicchiericcio cittadino, ma ecco che il 7 Giugno del 2013 i cerchi apparvero di nuovo e questa volta vicino a Finale Emilia in località Selvabella. Con la terza scoperta dei cerchi qualcuno pensava che nell'estate del 2015 qualcosa sarebbe successo e invece nulla. Quella trilogia inizò come era finita, ma ecco che analizzando gli scritti di chi ha studiato scientificamente il fenomeno si scopre qualcosa di davvero molto interessante. Infatti, secondo il ricercatore Michael Hesemann il primo cerchio nel grano apparso in Italia risalirebbe al 1985 in un campo di mais proprio vicino a Modena.