Misteri Modenesi | Il simbolo sulla tigella? Forse non è celtico ma medio-orientale

Il simbolo riportato sulle tigelle, risalente per alcuni già al periodo tardo-imperiale, è un rompicapo per storici e studiosi dei simboli. Avevamo già affrontato questo argomento raccontando la teoria più diffusa, riguardante un simbolo celtico, eppure c'è chi propone una seconda teoria, sicuramente più affascinante, ma per certi versi più probabile. Infatti il simbolo che vediamo sulla tigella per alcuni non sarebbe un riferimento ad un fiore, e se fosse così cadrebbe la teoria sull'origine celtica, ma si tratterebbe della Vesica Piscis, ovvero la vescica del pesce. Il riferimento è più o meno allusivo all'apparato sessuale femminile, in quanto il simbolo ne ricorda la formula.

In effetti questo simbolo è ottenuto da l'intersezione di due cerchi dello stesso raggio, e racconta l'intersezione di due elementi perfetti, che vanno a formare qualcosa di nuovo e ancora migliore. In effeti il collegamento della "vesica piscis" è da fare con l' "Albero della Vita", e il termine vita è utilizzato per indicare la possibilità di far nascere qualcuno o qualcosa, e in effetti avrebbe senso dato che è da quella vescica che si ha una nuova vita.

Quindi sulle tigelle potrebbe essere presente quel tipo di vescica? Può essere come non, infatti potremmo essere davanti ad un simbolo cristiano dedotto da quello ebraico dell'Albero della Vita. Infatti se ci pensate il simbolo che i primi cristiani utilizzavano per identificarsi era quello del pesce, ma per motivi diversi dal simbolo in questione, infatti le iniziali di Cristo erano ricollegabili alla parola ichtys, che significa "pesce".

Non solo, le lettere greche che formavano quella parola erano state rappresentate ad Efeso come un cerchio con otto raggi, che non è certo diverso per struttura a quello del "fiore" sopra la tigella. Può essere che i primi cristiani videro un'assomiglianza tra il vesica piscis e il simbolo circolare di ichtys, cambiando di significato al primo in funzione cristiana. Arrivando poi i cristiani nel territorio emiliano avrebbero inciso quel simbolo sulle tigelle come per benedire il pane.