Misteri Modenesi | Storie e leggende paurose del territorio modenese

IL BAULE DELL'INFERNO. Secondo una leggenda di Fanano una rocca dalla forma così simile a quella di un baule sarebbe il risultato di uno scrigno contenente un tesoro. La roccia si trova presso il torrente Leo, nelle vicinanze di un monte solcato da canaloni che nel tempo sono stati levigati dall'acqua. La storia del tesoro si trasferì da generazione in generazione, così un giorno, un gruppo di contadini della zona, stanchi della vita così dura, decisero di scoprire se effettivamente la roccia contenesse il famigerato tesoro. Armati di scalpelli e di vari utensili trovati in casa, giunsero presso il luogo tanto misterioso e inniziarono a scavare nella roccia, quand'ecco che essa si sgretolò davanti ai loro occhi e ne uscirono fiamme e strepiti, seguiti da un fumo nero che odorava di zolfo. I presenti furono catturati dalla paura, ma ormai avevano svegliato ciò che la roccia teneva nascosto al mondo dei vivi e infatti, si presentò ai loro occhi una grande nuvola che andò a formare la figura di un bue mostruoso, che li catturò e li scaraventò contro la roccia e prima di scoparire nel nulla, lasciò il segno dei suoi zoccoli su di essa. Quei segni sono ancora visibili, ma del tesoro e dei malcapitati non si ebbero più notizie.

LA PAUROSA CASA DELLE 100 FINESTRE. E' il luogo più inquientate della nostra Provincia e i giovani modenesi avranno sentito almeno una volta questa storia, e qualcuno avrà cercato anche di sfidare le ombre che l'avvolgono. Si tratta della "Casa dalle 100 finestre", una villa antica che si situa sulla Vignolese, dove si raccontao fatti strani. Alcuni testimoni parlano di sensazioni extratemporali, cioè una volta entrati nell'abitazione il tempo si fermerebbe e una volta usciti si accorgerebbero che in realtà sono passate ore. All'origine di queste stranezze vi sarebbe la storia di un padre che, dopo un incidente in macchina, avrebbe seppellito i figli dietro la casa, e da lì si sarebbero create tutte le storie di fantasmi. La storia più originale non riguarda però paranormale o fantasmi, ma una particolare sfida che veniva fatta tempo fa all'interno della Casa: chi si è messo a contare le finestre la prima volta ne conta 100, ma se cerca di ricontarle saranno 99, poi di nuovo 100 e così via.