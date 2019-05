Alla scoperta dei volti antichi e moderni della città nella VII edizione di Modena Bai Nait

LaRoseNoire Associazione Culturale, in collaborazione con Teatro Nero presenta "I Volti Antichi e Moderni di Modena". E' questo il titolo scelta per la settima edizione di Modena Bai Nait, la rassegna che ha saputo ritagliarsi un posto di grande interesse nell'ambito dell'offerta culturale cittadina.

Ogni mercoledì sera a partire dal 5 Giugno fino al 17 Luglio (eccezion fatta per giovedì 11 Luglio), 28 Agosto e con serata finale mercoledì 4 Settembre si terranno le vivaci visite guidate e teatrali condotte da personale autorizzato e professionale, con argomenti diversi e curiosità che vanno dall'epoca villanoviana all'unita d'Italia, al dopoguerra.

Quest'anno il ventaglio degli argomenti trattati si allargherà al teatro e all’archeologia.

Guide turistiche, archeologi, storici dell'arte e attori professionisti si alterneranno nei percorsi accompagnando il pubblico in rinfrescanti, avvincenti, coinvolgenti e divertenti visite guidate e teatrali alla città notturna. Modena Bai Nait propone a tutti i cittadini modenesi di vivere la città come uno svago e contemporaneamente arricchirsi culturalmente, socializzando con chi e interessato di Arte e Cultura, sensibilizzando la popolazione verso il valore dell'educazione culturale e del senso civico.



RITROVO ALLE 20.50 DAVANTI

AL DUOMO DI MODENA

(qualora non specificato diversamente in programma)

PRENOTAZIONE NECESSARIA.



PER PRENOTARE: INFO@LAROSENOIRE.IT

PER CHIEDERE INFORMAZIONI: TEL.3391196575

CHIAMARE DAL LUNEDì AL VENERDì DALLE 12.30 ALLE 14



INGRESSO 5 EURO A PERSONA

salvo il 10 Luglio 2019 (INGRESSO LIBERO)

Si ringrazia il Comune di Modena per il Patrocinio