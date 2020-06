Alla riscoperta della città con l'ottava edizione della rassegna Modena Bai Nait

Guide turistiche, archeologi, storici dell'arte e attori professionisti si alterneranno nei percorsi accompagnando il pubblico in rinfrescanti, avvincenti, coinvolgenti e divertenti visite guidate e teatrali alla città notturna. Modena Bai Nait propone, per l'ottavo anno consecutivo, a tutti i cittadini modenesi di vivere la città come uno svago e contemporaneamente arricchirsi culturalmente, socializzando con chi e interessato di Arte e Cultura, sensibilizzando la popolazione verso il valore dell'educazione culturale e del senso civico. Un appuntamento organizzato come sempre dall'Associazione Culturale La Rose Noire, in collaborazione con Teatro Nero che porterà i suoi attori per le performance.

Quest'anno - per rispetto delle norme anticontagio - la rassegna si svolgerà con gruppi molto ridotti. Per partecipare, in ottemperanza alle norme anti Covid sarà necessaria la mascherina e durante la visita si dovrà rispettare la distanza di un metro dalle altre persone. Sono state aggiunte tre date supplementari il 4 giugno e 12 e 19 agosto) per dare ancora di più la possibilità a tutti di partecipare.



Quando? Ogni mercoledì sera:3, 10, 17, 24 Giugno, 1° Luglio e 8 Luglio, 26 Agosto. Serata finale Mercoledì 2 Settembre

Ritrovo davanti al Duomo di Modena.

(qualora non specificato diversamente in programma)

PRENOTAZIONE NECESSARIA.



INGRESSO 5 EURO A PERSONA

SALVO IL 1° Luglio 2020 - INGRESSO LIBERO

PER PRENOTARE:

INFO@LAROSENOIRE.IT

PER CHIEDERE INFORMAZIONI: TEL.3391196575

CHIAMARE DAL LUNEDì AL VENERDì DALLE 12.30 ALLE 14